Mahrem izdivaç ağının çözülmesi: Ankara merkezli operasyonda 15 tutuklama

Operasyonun kapsamı ve sonuçları:

Ankara merkezli, 15 ilde MİT ile Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, örgütün kamu kurumlarındaki mahrem izdivaç yapılanmasına ilişkin gözaltına alınan 26 şüpheliden 15'i tutuklandı. Soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldü.

İzdivaç yapılanmasının işleyişi:

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgeler, örgütün evlilik süreçlerini sistematik şekilde organize ettiğine işaret etti. İncelemelerde, evlilik görüşmelerinin örgüt içindeki sorumlular tarafından yönlendirildiği, sözde 'abi-ablalar''ın aday seçiminden ilişkilendirilmeye kadar süreçleri takip ettiği belirlendi.

Deliller ve tespit edilen yöntemler:

'ByLock' kullandığı tespit edilen bir kadın üye hesabıyla ilgili inceleme tutanağında yapılan değerlendirmelerde, izdivaç görüşmelerine dair yeni tespitlere ulaşıldı. Kayıtlarda kadın üyelerin kişisel ve fiziksel özellikleri ile örgütteki önemlerine dair bilgilerin yer aldığı, bu verilerden oluşturulan 'aday havuzu' aracılığıyla uygun kişilerin eşleştirildiği tespit edildi.

Çalışmalar, tarafların görüşmelerinin örgüt sorumlularının kontrolünde gerçekleştirildiğini ve eşleştirmelerin örgütün hiyerarşik denetimiyle yapıldığını gösterdi. Tutuklamalar bu bulgular doğrultusunda gerçekleştirildi.

Ankara merkezli 15 ildeki FETÖ operasyonunda 15 kişi tutuklandı