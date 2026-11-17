dava ve tutuklamalar:

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı’nda 17 Aralık 2025 gecesi çıkan silahlı kavgaya ilişkin dava Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti. Olayda Uğurcan Bekçi (27) yaşamını yitirdi, E.K.B. (27) ve İ.A. (31) ise yaralandı; diğer iki yaralı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüphelilerden Furkan K. ve Ertuğrul S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, Emre S. ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar SEGBİS aracılığıyla katıldı; mağdur yakınları, yaralılar ve avukatlar salonda hazır bulundu.

müşteki ifadeleri:

Yaralılardan İ.A. duruşmada, şüphelilerle önceden tanıştıklarını belirterek, Ertuğrul'un kendilerini çağırdığını ve 'Elimde ses kaydı var' dediğini aktardı. İ.A. ayrıca Ertuğrul'a elden 300 bin TL borç verdiğini, ancak yaşananların bu borçla doğrudan bağlantılı olmadığını ifade etti. İ.A.'nın beyanına göre önce E.K.B.'ye, sonra kendisine ateş edildi ve Uğurcan'ın da aynı sırada vurulduğunu iddia etti.

Yaralı E.K.B. ise daha önceki ifadesini tekrar ederek, Ertuğrul'un 'İşine yarayacak çok önemli bilgi var' diyerek buluşmaya çağırdığını ve 'Uğurcan olmadan olmaz' şartı koştuğunu söyledi. E.K.B. ile İ.A.'nın birlikte buluştuğunu, olayın Furkan'ın yumruk atıp silah çekmesiyle tırmandığını ve kendisinin Ertuğrul tarafından vurulduğunu belirtti.

tutuklu sanıkların savunmaları:

Tutuklu sanık Ertuğrul S., duruşmada Uğurcan ile 'abi kardeş gibiydik' diyerek başladığı savunmasında, maktulün arabuluculuk yapması için orada olduğunu ileri sürdü. Ertuğrul, taraflar arasında yasa dışı bahis ve kiralık banka hesabı anlaşmazlığı bulunduğunu, kendi hesaplarının yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığını ve ticari itibarının zedelendiğini öne sürdü. İşlemlere ilişkin olarak hesabında yaşanan para giriş-çıkış ve bloke sürecine dair detaylar vererek maddi zarar iddialarını dile getirdi.

Ertuğrul savunmasında ayrıca 'Öldürme kastım yoktu' iddiasında bulunup, önce İ.A. ve E.K.B.'nin ayaklarına ateş ettiğini, Uğurcan'a ateş etmediğini belirtti. Kendisi için 'mağdur' olduğunu söyledi ve niyetinin sulh sağlamak olduğunu savundu. Ertuğrul'un duruşmadaki anlatımında geçen maddi rakamlar arasında 10 bin TL, 130 bin TL, 150 bin lira, 230 bin TL ve hesaplardan çekildiğini iddia ettiği 300 bin TL yer aldı.

Tutuklu sanık Furkan K. ise kastının öldürme olmadığını, olay sonucu yaşanan ölümden etkilendiğini ve vicdan azabı çektiğini söyledi. Furkan, Uğurcan'a ve ayaklarına doğru ateş ettiğini belirterek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

ilk celse verilen ifadeler:

Duruşmada daha önceki ilk celse ifadelerine dair anlatımlar da yer aldı. Ertuğrul ilk savunmasında, müşterek olarak hesap açma teklifleri aldığını, hesap başına 40 bin lira verileceğinin söylendiğini; ancak vaat edilen ödemenin yapılmadığını, hesapların kapatıldığını ve bunun ardından tehdit edildiğini iddia etmişti. Bu ifadeler, davanın ekonomik anlaşmazlık iddiaları ile suçlamalar arasındaki bağlantıyı gündemde tuttuğunu gösteriyor.

Davada taraf beyanları arasında çelişkiler öne çıkıyor; mahkeme süreci ve delil değerlendirmesi sonucunda sorumluluk ve kast unsurlarının nasıl tespit edileceği kararın kritik noktalarını oluşturacak.

SANIKALR (ARŞİV)