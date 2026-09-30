Malatya Battalgazi'de konteynerde yalnız yaşayan 45 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi

Malatya'da konteynerde ölü bulundu

Akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Sarıcıoğlu Mahallesi İhsan Caddesi'nde yalnız yaşayan Mehmet T. (45), kontrol için gelen yakınları tarafından konteynerde yerde hareketsiz halde bulundu.

Olayın gelişimi:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Mehmet T.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde ilk incelemeler gerçekleştirildi.

İnceleme ve otopsi:

Cenaze, olay yerindeki işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek ve polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MALATYA'DA 45 YAŞINDAKİ ŞAHIS, YALNIZ YAŞADIĞI KONTEYNERDE ÖLÜ BULUNDU.