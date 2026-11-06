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Malatya deprem izlerini silip gençlik ve kültür yatırımlarıyla yeni bir sayfa açtı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Başharık Gençlik Merkezi ve kültür mekanlarının açılışında Malatya'nın deprem izlerini silip modern bir kente dönüştüğünü belirtti.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 18:56

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Malatya deprem izlerini silip gençlik ve kültür yatırımlarıyla yeni bir sayfa açtı

Başharık Gençlik Merkezi açılışı ve katılımcılar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Başharık Gençlik Merkezi, Bi Mekan Müze Kafe ve Bi Mekan Kerpiç Evler tesislerinin toplu açılış törenine katıldı. Bir dizi temas ve ziyaret için kente gelen Kurtulmuş, gençlik ve kültür yatırımlarının şehrin yeniden inşasına katkı sağlayacağını söyledi.

Törende konuşan Kurtulmuş, tesislerin Malatya’ya ve gençlere hayırlı olması temennisinde bulundu ve açılış programının kent yaşamına olumlu katkı vereceğini vurguladı.

Malatya'nın yeniden inşası ve deprem vurgusu:

Kurtulmuş, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'da yaşanan yıkımı yakından gördüğünü belirterek şunları söyledi: "Malatya çok şükür yıkıntılarından kurtulmuş, bugünkü görünümü itibarıyla bütün o deprem hatıralarını silmiş, geride bırakmış ve gayet güzel, modern bir şehir olarak her tarafında büyük bir gelişme kaydetmiş. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bütün bakanlıklarımız, Valiliğimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve milletvekillerimiz hep birlikte bu sürecin yürütülmesinde büyük katkı sağladı. Deprem bölgesindeki illerimizde gerçekten büyük bir takım ruhuyla, yan yana dayanışma içerisinde süreç yürütüldü ve bugün Türkiye deprem bölgesindeki yaralarını neredeyse tamamıyla sarmış oldu."

Güvenlik, birlik ve gençlik odaklı mesajlar:

Kurtulmuş, bölgesel gelişmeler ve Türkiye’nin stratejik önemine dikkat çekerek, güçlü bir ülke olmanın hazırlık ve donanımla mümkün olduğunu ifade etti. Savunma sanayi, ekonomik ve dış politika gücünün hayati önemde olduğunu belirten Kurtulmuş, en büyük gücün ise birlik ve beraberlik olduğunu söyledi.

Terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmesinde ise "Bu çerçevede yürütmüş olduğumuz 'terörsüz Türkiye' meselesi emin adımlarla ilerlemektedir. Aşama aşama yolumuza devam ediyoruz. Nihayetinde bu ülkede terör tamamıyla gündemimizden kalkacak her ilimizde kasabamızda köyümüzde barış ve kardeşlik hakim olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, güçlü Türkiye hedefinin güçlü şehirlerle mümkün olduğunu dile getirerek, Malatya’ya yapılan her yatırımın 86 milyon vatandaşın tamamına yapılmış sayıldığını söyledi. Gençlere yönelik yapılan hizmetlerin önemine vurgu yaparak, açılışı yapılan merkezlerin gençlik ve kültür hayatına canlılık katmasını diledi.

Yapılan konuşmaların ardından dualarla tesislerin kurdelesi kesildi ve yeni mekanlar resmen hizmete açıldı.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ MALATYA’DA TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ MALATYA’DA TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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