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Malatya-Elazığ kara yolunda trambüsün arkadan çarptığı kazada beş yaralı

Malatya-Elazığ kara yolunda tali yolda trambüsün arkadan çarptığı otomobilde 5 kişi yaralandı; yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 11:02

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 11:03

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Malatya-Elazığ kara yolunda trambüsün arkadan çarptığı kazada beş yaralı

Malatya-Elazığ kara yolunda kaza

Sabah saatlerinde, Malatya-Elazığ kara yolunun Büyükşehir Belediyesi arkasındaki tali yolda bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyreden 44 AG 017 plakalı trambüs, aynı yönde ilerleyen 02 KU 208 plakalı Opel marka otomobile arkadan çarptı. Çarpışma sonucu her iki araçta hasar oluşurken olayda toplam 5 kişi yaralandı.

müdahale ve tahliye

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazazedelerin tedavi süreçleri hastanede devam ediyor.

soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, kazanın oluş şekli ve sorumluluk hakkında detaylı araştırma yürütülüyor. Kazayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı.

MALATYA&#039;DA TRAMBÜS İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI.

MALATYA'DA TRAMBÜS İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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