Malatya gençliğine 43 çok işlevli spor ve yaşam alanı geliyor

Malatya’ya 43 yeni spor ve gençlik yatırımı bir arada

Malatya Büyükşehir Belediyesi, çocukların ve gençlerin hem sportif hem de sosyal gelişimini desteklemek amacıyla kent genelinde toplam 43 yeni spor ve gençlik yatırımı hayata geçiriyor. Projeler; büyük spor komplekslerinden mahalle ölçeğindeki halı sahalara, gençlik merkezlerinden özel amaçlı sahalara uzanan geniş bir yelpazede planlandı.

Spor kompleksleri ve saha ağları:

Şehirde yapımı devam eden Tecde Spor Kompleksi, TOKİ Karagöz Spor Kompleksi, Kaynarca (Melekbaba) Spor Kompleksi, Çarmuzu (Kiltepe) Spor Kompleksi ve Karahan Spor Kompleksi gibi tesisler, birden fazla branşın aynı merkezde yapılabileceği modern donanımlarla kente kazandırılıyor. Ayrıca kent genelinde 11 kapalı halı saha, 17 basketbol ve voleybol sahası ile 1 okçuluk sahası inşa ediliyor; bu yerel ölçekli yatırımlar mahallelerde spor imkanlarını artırmayı hedefliyor.

Engelliler ve çok işlevli yaşam merkezleri:

Engelli bireylerin sportif ve sosyal hayata erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen Yeşiltepe Engelsiz Yaşam ve Spor Merkezi projesinin ikinci etabında yoğun çalışmalar sürüyor. Yeni tesisler yalnızca spor alanı olmaktan çıkarak; fitness salonları, semt kütüphaneleri, kafeteryalar, modern soyunma odaları ve antrenör odaları gibi sosyal donatılarla çok işlevli yaşam merkezleri olarak tasarlandı.

Gençlik merkezleri ve sosyal gelişim:

Belediye, gençlerin spor yapmasının ötesinde sosyalleşebileceği ve kendini geliştirebileceği mekanlar oluşturuyor. Bu kapsamda İkizce 1, İkizce 2, Çamurlu, Yıldıztepe, Gelinciktepe, Çilesiz, Taştepe ve Başharık Gençlik Merkezleri projeleri yürütülüyor. Bu merkezler, kültürel ve kişisel gelişim etkinlikleriyle gençlerin yaşamına katkı sunmayı amaçlıyor.

Modern tesislerin hedefi, çocukların yeni arkadaşlıklar kuracağı, kitap okuyacağı ve yeteneklerini geliştireceği ortamlara sahip olmak. Bu çerçevede yapılan planlamada, spor salonları ile sosyal alanların aynı çatı altında toplanması öncelikli kılındı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Malatya’mıza eser kazandırırken yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamıyor, geleceğin Malatya’sını da inşa ediyoruz. Bu anlayışımızın en önemli başlıklarından biri çocuklarımız ve gençlerimize yaptığımız yatırımlardır. Çünkü güçlü bir şehir, geleceğine güvenle bakan gençlerle mümkündür. Bu anlayışla Malatya’mıza 43 yeni spor ve gençlik yatırımı kazandırıyoruz. Çocuklarımızın sporla buluşabileceği, gençlerimizin kendilerini geliştirebileceği, ailelerimizin güven içerisinde vakit geçirebileceği modern yaşam alanları oluşturuyoruz. Amacımız sadece tesis yapmak değil; çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sunacak alanlar oluşturmak. Malatya’nın dört bir yanında yükselen bu yatırımlar, şehrimizin geleceğine yaptığımız en değerli yatırımlardan biridir."

Belediyenin sürdürülebilir yatırım programı kapsamında tamamlanan ve devam eden projeler, kent genelinde gençlerin daha fazla spor yapabilmesi, sosyalleşebilmesi ve yeteneklerini geliştirebilmesi için uzun vadeli bir altyapı bırakmayı hedefliyor.

MALATYA’NIN GELECEĞİNE 43 YENİ SPOR VE GENÇLİK YATIRIMI