malatya için kuvvetli yağış uyarısı: tedbir çağrısı yapıldı

Meteorolojiden uyarı:

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan değerlendirmede, Malatya genelinde 1 Ekim 2026 Perşembe saat 10.00 ile 2 Ekim 2026 Cuma saat 02.00 arasında kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Uyarıda, yağışların aniden şiddetlenebileceği ve kısa sürede etkili olacak yağışlarla birlikte çeşitli olumsuzlukların görülebileceği vurgulandı.

Beklenen etkiler:

Yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar meydana gelebileceği kaydedildi. Meteoroloji ayrıca yağışın ulaşımda aksamaya yol açabileceğine dikkat çekti.

Vatandaşlara öneriler:

Yetkililer, oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Özellikle dere yatakları ve su taşkını riski bulunan bölgelerden uzak durulması, taşkın riski olan alanlarda araç ve eşyaların güvence altına alınması, ani sel uyarılarına karşı gerekli önlemlerin alınması öneriliyor.

İlgili kurumların duyuruları takip edilmeli ve olumsuz hava koşullarında zorunlu olmadıkça seyahat edilmemelidir.

MALATYA’DA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI