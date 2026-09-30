Dolar 48,9770 -0,05%
Euro 55,6975 +0,20%
Bist 11.983,91 -2,49%
Altın Gram 6.624,22 +0,65%
EUR/USD 1,1361 +0,12%
Brent Petrol 98,90 +2,85%
--°

malatya için kuvvetli yağış uyarısı: tedbir çağrısı yapıldı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya için 1 Ekim 2026 10.00 ile 2 Ekim 2026 02.00 arasında kuvvetli yağış uyarısı yayınladı; sel ve ulaşım riski.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 14:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

malatya için kuvvetli yağış uyarısı: tedbir çağrısı yapıldı

Meteorolojiden uyarı:

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan değerlendirmede, Malatya genelinde 1 Ekim 2026 Perşembe saat 10.00 ile 2 Ekim 2026 Cuma saat 02.00 arasında kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Uyarıda, yağışların aniden şiddetlenebileceği ve kısa sürede etkili olacak yağışlarla birlikte çeşitli olumsuzlukların görülebileceği vurgulandı.

Beklenen etkiler:

Yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar meydana gelebileceği kaydedildi. Meteoroloji ayrıca yağışın ulaşımda aksamaya yol açabileceğine dikkat çekti.

Vatandaşlara öneriler:

Yetkililer, oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Özellikle dere yatakları ve su taşkını riski bulunan bölgelerden uzak durulması, taşkın riski olan alanlarda araç ve eşyaların güvence altına alınması, ani sel uyarılarına karşı gerekli önlemlerin alınması öneriliyor.

İlgili kurumların duyuruları takip edilmeli ve olumsuz hava koşullarında zorunlu olmadıkça seyahat edilmemelidir.

MALATYA’DA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

MALATYA’DA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bafra kıyısı 1 milyar TL'lik tahkimatla güçlendiriliyor
images

Binlerce yıllık tadın mirası: Muş üzümünün hikayesi
images

Malatya'nın tarım sahnesi yeniden canlandı: 14. fuar üreticilerle buluştu
images

Havza'da selden zarar gören üç esnaf odası için ortak hizmet binası projesi hazı...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tünelde gerçekçi tatbikat: kurtarma ekipleri müdahaleyi denedi

irak'ta 23 yıllık işgalin insanî bilançosu

Kaman'da takiple düzenlenen operasyonda 12 hap ve 55 gram madde ele geçirildi

Elazığspor belediye katkısıyla ulusal lisansını aldı: 3 puan tehdidi sona erdi

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor