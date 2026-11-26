Malatya Ticaret ve Sanayi Odası yeni dönem meclis toplantısını gerçekleştirdi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) yeni dönemin ilk meclis toplantısı, Meclis Başkanı Hakan Er başkanlığında yapıldı. Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu meclis üyelerine hitap ederek seçim sonuçları, teşvik talepleri ve ekonomik veriler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

meclis yenilenmesi ve yeni dönemin öncelikleri:

Sadıkoğlu, 1 Ekim tarihinde gerçekleştirilen seçimlerin ardından mecliste 91 üyeye ulaşıldığını, bunun 29 üyesinin önceki dönemden devam ettiğini ve 62 yeni üyenin meclise katıldığını belirtti. Bu değişimle meclisin yüzde 68 oranında yenilendiğini vurgulayan Sadıkoğlu, seçimlere katılımın yüzde 75 olduğunu ifade ederek yeni dönemin Malatya iş camiasına ve üyelere hayırlı olmasını diledi.

Sadıkoğlu, yenilenen meclis yapısıyla Malatya iş dünyası için hizmet ve çalışma kararlılığını sürdürme mesajı verdi. Meclis gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı, üyelerin dilek ve temennilerine yer verilerek tamamlandı.

teşvik talebi, ihracat verileri ve maliyet baskısı:

Toplantıda en dikkat çekici talep, Malatya'nın 2018'den bu yana yararlandığı Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki 6. bölge teşviklerinin süresinin uzatılmasıydı. Sadıkoğlu, teşviklerin mevcut süresinin 31 Aralık 2026 tarihinde sona ereceğini hatırlatarak, kısa süreli uzatmalardan ziyade uzun vadeli bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirtti. Başkanın açıklamasına göre talep, teşviklerin 2030 yılının sonuna kadar uzatılması yönünde.

Sadıkoğlu, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecindeki Malatya'nın üretim gücünü koruması ve yeni yatırımlar çekebilmesi için teşviklerin sürekliliğinin önemine işaret etti. İş camiasının her yıl teşvik süresinin belirsizliğiyle karşılaşmasını istemediklerini kaydetti.

Ekonomik tabloya ilişkin olarak Sadıkoğlu, şehrin ihracatında toparlanma olduğuna dikkat çekti. 6 Şubat depremleri ve 12 Nisan 2025 tarihli zirai don nedeniyle gerileyen ihracatın yeniden yükseliş eğilimine girdiğini belirterek Ekim ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56 artışla 44 milyon 820 bin dolar olduğunu, 2026 yılının ilk 10 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla toplam 295 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini paylaştı.

Buna rağmen sanayicilerin ciddi maliyet baskısı altında olduğunu vurgulayan Sadıkoğlu, enerji, ham madde ve işçilik giderlerinin üreticiler açısından sürdürülemez noktalara geldiğini belirtti. Sanayicilerin üretim kapasitelerini koruyabilmeleri ve ihracattaki artışın kalıcı olabilmesi için acil ve uygun şartlı finansman desteği gerektiğini söyledi. Ayrıca kapsamlı yatırım ve üretim teşviklerinin hayata geçirilmesinin önemine değindi.

Para politikalarına dair değerlendirmesinde Sadıkoğlu, açıklanan rakamlara göre yıllık enflasyonun yüzde 29,7 ve aylık enflasyonun yüzde 2,5 olarak gerçekleştiğini hatırlatarak, resmi verilerle vatandaşın ve iş dünyasının hissettiği arasındaki farka dikkat çekti. Uygulanan sıkı para politikalarının üyeler üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Sadıkoğlu, işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için finansmana erişimin kolaylaştırılması ve kredi maliyetlerinin makul seviyelere çekilmesinin üretim, yatırım ve istihdam için elzem olduğunu ifade etti.

görev değişiklikleri ve teşekkür:

Toplantıda ayrıca Valiler Kararnamesi kapsamında yaşanan atamalara da değinildi. Sadıkoğlu, Malatya Valisi Seddar Yavuz’un Muğla Valiliği'ne atanmasını değerlendirerek, Yavuz’a deprem sonrası yürüttüğü çalışmalar nedeniyle teşekkür etti ve yeni görevinde başarılar diledi. Malatya Valiliği'ne atanan Abdullah Erin için ise bölgemizi ve dinamiklerini bilen bir isim olduğunu belirterek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Toplantı, gündemdeki maddelerin karara bağlanmasının ardından üyelerin söz alıp görüşlerini paylaşmasıyla sona erdi.

MTSO’DA YENİ DÖNEMİN İLK MECLİS TOPLANTISI YAPILDI