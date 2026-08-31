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Malatya iş insanlarından KKTC'deki gemi faciası için taziye ve destek mesajı

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, Girne açıklarındaki gemi faciasında hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi; kayıp vatandaşların bulunmasını diledi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 17:47

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Malatya iş insanlarından KKTC'deki gemi faciası için taziye ve destek mesajı

Malatya İş İnsanları Platformu'ndan taziye

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne açıklarında meydana gelen gemi faciası nedeniyle yayımladığı mesajda olayın büyük bir üzüntüyle takip edildiğini bildirdi. Özköse, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır diledi.

Arama-kurtarma çalışmalarına vurgu:

Özköse, kayıp vatandaşların bir an önce sağ salim bulunmasını temenni ederek, arama-kurtarma çalışmalarını sürdüren ekiplere kolaylıklar diledi. Yapılan açıklamada, "Güzel bir haber bekleyen ailelerimizin dualarına biz de yürekten ortak oluyoruz" ifadelerine yer verildi.

Toplumsal dayanışma çağrısı:

Başkan Özköse, milletçe yaşanan acıların birlik ve dayanışma ile aşılabileceğini belirtti ve sözlerini şu dua ve temennilerle tamamladı: "Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Milletimizin başı sağ olsun. Temennimiz, kayıp vatandaşlarımızın en kısa sürede sağ salim bulunmasıdır".

ÖZKÖSE’DEN KKTC’DEKİ GEMİ FACİASI İÇİN TAZİYE MESAJI

ÖZKÖSE’DEN KKTC’DEKİ GEMİ FACİASI İÇİN TAZİYE MESAJI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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