Malatya İstasyon Kavşağı'nda gece çarpışması: minibüs sürücüsü yaralandı

Kaza saat 23.00 sıralarında Malatya-Ankara karayolu İstasyon Kavşağı'nda meydana geldi. Bölgede seyir halinde olan araçların kavşakta çarpışmasıyla trafik olayı yaşandı.

Kaza detayları:

Edinilen bilgilere göre, çarpışmaya 44 BJ 852 plakalı minibüs ile 06 AEB 395 plakalı otomobil karıştı. Kazada minibüs sürücüsü yaralandı ve olay yerine ekipler sevk edildi.

Müdahale ve soruşturma:

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

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