Malatya kitap fuarı yeniden ayağa kalkmanın kültürel simgesi

12. Malatya Kitap Fuarı yoğun ilgi gördü

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 23 Ekim’de kapılarını açan 12. Malatya Kitap Fuarı’nın beşinci gününde ziyaretçi sayısının 100 bini aştığını açıkladı. Fuarın açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı. Başkan Er, 6 Şubat depremlerinin ardından şehrin kısa sürede yeniden ayağa kaldırıldığını ve kültürel faaliyetlerin hiçbir zaman ihmal edilmediğini vurguladı.

fuarın kapsamı ve ziyaretçi hareketliliği:

Fuar, yazarlar, yayınevleri ve kitapseverlerin yoğun katılımıyla geçti. Başkan Er, yazar ve yayınevi temsilcileriyle bir araya gelerek imza ve söyleşi etkinliklerine katıldı; gençlere kitap almak isteyenler için hediye çekleri dağıttı. Etkinliğin beşinci gününde elde edilen ziyaretçi sayısı, organizasyonun yıllar içinde istikrarlı bir biçimde büyüdüğünü gösterdi.

Katılımın yüksek olmasının yanı sıra fuarın atmosferi de coşkulu ve hareketliydi. Organizasyona gelen geri dönüşler olumlu olurken, Başkan Er ziyaretçi sayısının önümüzdeki günlerde daha da artmasını beklediklerini söyledi. Fuarın şehir yaşamına ve kültürel geleceğe katkı sunduğu sıkça vurgulandı.

yazarlar, değerlendirmeler ve imza etkinlikleri:

Fuarda birçok yazar okurlarıyla buluştu. Gazeteci-yazar Nedim Şener imza etkinliğinde kitaplarını imzalarken, fuarın düzenlendiği mekân ve organizasyon için teşekkür etti. Şener, kitap fuarlarının yalnızca kitapların buluşma noktası olmadığını; gençlerin Türkiye ve dünya gündemine ilişkin meraklarını ortaya koyan önemli kültürel platformlar olduğunu belirtti. Şener, fuarın artık "emekleme döneminden gençlik dönemine" geçtiğini ifade etti.

Yazar Emin Salman fuarı "Harika bir organizasyon. Her şey çok güzel. Mükemmel bir çalışma olmuş. Son derece duygulandım" sözleriyle değerlendirdi. Mustafa Sefa Güvenir ise "Ben, Malatya aşığı bir insanım. Malatya’da kültür ve sanata verilen değer apayrı" diyerek Başkan Er’e bir kitap hediye etti ve Malatya halkının önemine dikkat çekti.

Çocuk kitabı yazarı Aynur Karanfil da fuarı düzenleyenlere teşekkür ederek, otizmi konu alan "Sevgi içten gelir" adlı kitabını imzalayıp Başkan Er’e sundu. Yazarların fuara katılımı ve genç okuyucularla kurdukları diyaloglar, etkinliğin niteliğini güçlendirdi.

depremin ardından kültürün rolü:

Başkan Sami Er, şehrin yeniden inşasında kültür ve sosyal yaşamın önemine vurgu yaptı: "Biz sadece Malatya ayağa kalktı demiyoruz. Aslında geleceğin Malatya’sını inşa ettik. Yepyeni bir Malatya inşa ettik. Şehrimizin ihtiyaç duyduğu donatı alanlarını oluştururken kültürünü ve sosyal yaşamını da ihmal etmedik." Er, 2023’te depreme rağmen 10. fuarın gerçekleştirildiğini, ardından 11. ve şimdi 12.’sinin düzenlendiğini hatırlattı.

Deprem sürecine rağmen kitap fuarının aksatılmadan devam ettirilmesi, yerel yönetimin kültür politikalarının ve toplumsal dayanışmanın bir göstergesi olarak sunuldu. Başkan Er, "Malatya okuyan bir şehir. Malatya’yı her alanda ön plana çıkaracağız" sözleriyle kültürel yatırımların süreceğini belirtti.

fuarın geleceği ve gençlerin rolü:

Nedim Şener, Anadolu’daki kitap fuarlarının yaygınlaşmasının önemine işaret ederek, gençlerin fuarlarda yalnızca kitaplara değil güncel gelişmelere de ilgi gösterdiklerini söyledi. Gençlerin ekonomi, dış politika ve diğer alanlardaki meraklarının fuar platformlarında ortaya çıktığını belirten Şener, bu etkinliklerin düşünsel gelişime katkı sunduğunu vurguladı.

12. Malatya Kitap Fuarı, katılımcıların ve ziyaretçilerin olumlu geri dönüşleriyle devam ederken, organizasyonun yıllar içinde kazandığı ivme dikkat çekiyor. Yerel yönetim yetkilileri ve katılımcılar, fuarın önümüzdeki yıllarda da büyüyerek şehrin kültürel yaşamına katkı vermeye devam edeceğini ifade etti.

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