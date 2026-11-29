Malatya'nın gastronomi mirası rehbere taşındı

2026 yılı İncili Gastronomi Rehberi, Malatya mutfağının öne çıkan mekanlarından dokuzunu rehbere dahil ederek kentin yemek kültürünü kayıt altına aldı. Rehberde yer alan işletmeler farklı "incili" kategorilerinde değerlendirildi ve aslen Malatya kökenli olan Hayfene firması rehberin özel ödülüne layık görüldü.

rehberin kapsamındaki genişleme ve amaç:

2017'de Hürriyet Gazetesi ile Karaca Grup iş birliğiyle başlayan İncili Gastronomi Rehberi, 2026 baskısıyla birlikte kapsamını genişletti. Bu yıl rehbere Malatya, Hatay ve Kahramanmaraş dahil edildi; 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerin gastronomi hafızasının korunması hedefiyle il sayısı 11'e yükseldi. Rehberin bu baskısının ilk kez İngilizce hazırlanıp Londra'da tanıtılacağı belirtiliyor; bunun kentin lezzet değerlerinin uluslararası alanda görünürlüğünü artırması bekleniyor.

Malatya'dan seçilen işletmeler ve kategorileri:

Rehberde yer alan Malatya işletmeleri ve aldıkları incili dereceler şöyle sıralandı: Çamlıca Restaurant - Malatya Mutfağı ve Tarihi Hacıbaba Lokantası 1942 4 incili; Tavacı Şükrü Usta ile Koç Et 3 incili; Özgüngör Kebap, Ali Dayı Balık Lokantası, Çınar Restoran ve Fenomen 2 incili; Yaprak Döner ise 1 incili işletme kategorisinde değerlendirildi. Bu dağılım, Malatya'daki farklı mutfak anlayışlarının ve servis-formatlarının rehberde temsil edildiğini gösteriyor.

değerlendirme süreci ve teşekkürler:

İşletmeler, gizli müfettişler tarafından yapılan ziyaretlerle; malzeme kalitesi, lezzet, servis, sunum, dekorasyon ve fiyat-kalite dengesi gibi kriterlere göre puanlandı. Elde edilen puanlar, proje ekibindeki jüri üyelerinin incelemesiyle sonuca bağlandı. MAGTAD Malatya Gastronomi Turizm Tanıtım Derneği Başkan Vekili İbrahim Halil Kılıç ile Gastronomi Eğitimciler Derneği Başkanı Halil Sarıal rehbere giren Malatya duraklarından duydukları memnuniyeti ifade ederek, projeye katkı veren koordinatör Müge Akgün, Karaca Grup CEO'su Fatih Karaca ve jüri üyelerine teşekkür etti.

Rehberin İngilizce baskısının Londra'da tanıtılacak olması, Malatya'nın geleneksel ve çağdaş lezzetlerinin uluslararası platformlarda daha görünür hale gelmesi açısından önem taşıyor. İncili Gastronomi Rehberi'nin bu yayını, bölge işletmelerinin hem kültürel mirasını belgelemeyi hem de turizm ve tanıtım açısından yeni fırsatlar yaratmayı amaçlıyor.

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