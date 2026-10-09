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Malatya lezzetleri ve türküleri Taksim gecesinde hayat buldu

Taksim'de düzenlenen gecede Malatya'nın yöresel yemekleri ve Eyvan türkülerinin yanı sıra imar çalışmaları görsellerle anlatıldı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 15:31

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Malatya lezzetleri ve türküleri Taksim gecesinde hayat buldu

Malatya lezzetleri ve türküleri Taksim gecesinde hayat buldu

İstanbul Taksim'de bir otelde gerçekleşen gece, Malatya Gastronomi Turizm Tanıtım Derneği (MAGTAD) Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Kılıç ile Malatya Mövenpick Otel iş birliğiyle düzenlendi. Davetliler arasında iş dünyası, sivil toplum temsilcileri ve Malatyalılar yer aldı.

program ve katılımcılar:

Programa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er katıldı; gecede ayrıca MİAD Başkanı Yunus Akdaş ve İstanbul yönetimi, Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak, MEV İstanbul yönetimi adına Mehmet Taner, MEV Malatya Şube Başkanı Arif Aksoğan, Malatya Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir, 26, 27 ve 28. dönem İstanbul milletvekili ve TYT Türk TV Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Erdem ile Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi Öznur Çalık yer aldı.

Gecede, imar ve inşa çalışmalarına dair sunumlar da yapıldı; 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'da yürütülen çalışmalara ilişkin görseller davetlilere aktarıldı.

müzik, sunum ve sahne performansları:

Malatya Eyvan Ekibinden Lütfü Acıbucu ve saz ekibi, Malatya türküleri ve şarkılarını seslendirerek geceye renk kattı. Tiyatro ve dizi oyuncusu Halil İbrahim Kalaycıoğlu da sahne alarak davetlilere duygu dolu anlar yaşattı.

yöresel menü ve ürünler:

Şef Halil Sarıal ve ekibinin hazırladığı menüde gendime çorbası, kiraz yaprağından ekşili köfte, Polat usulü içli köfte, geleli kebabı ve kuzu tandır gibi yemekler sunuldu. İçecek ve tatlı olarak acılı ayran, reyhan şerbeti, reyhanlı gazoz, kayısı tatlısı ve Arapgir gelin kız helvası ikram edildi.

Konuklara ayrıca Arapgir Köhnü üzümü, Akçadağ armudu ve Palancı Malatya Pazarı tarafından hazırlanan kayısı ile kuru meyve çeşitleri sunuldu.

Gurme yazarlar ve televizyon ekiplerinin de katıldığı geceyle, Malatya'nın zengin gastronomi ve musiki kültürünün daha geniş kitlelere tanıtılması amaçlandı.

MALATYA MUTFAĞI VE MUSİKİSİ İSTANBUL’DA BULUŞTU

MALATYA MUTFAĞI VE MUSİKİSİ İSTANBUL’DA BULUŞTU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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