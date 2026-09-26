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Malatya pazarında fenalaşan vekil Veli Ağbaba tedbir amaçlı koroner yoğun bakımda

Veli Ağbaba, Malatya pazarında fenalaşarak Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı; tetkiklerde patoloji görülmedi, koroner yoğun bakımda izleniyor.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 18:52

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Malatya pazarında fenalaşan vekil Veli Ağbaba tedbir amaçlı koroner yoğun bakımda

Olayın gelişimi:

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'da pazar programı sırasında fenalaşarak baygınlık geçirdi. Olay üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve Ağbaba, ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak acil serviste tedavi altına alındı.

Hastaneye sevk ve ilk müdahale:

Ambulansla getirildikten sonra yapılan tetkik ve değerlendirmelerde acil bir patolojiye rastlanmadı. Hastanın durumu göz önünde bulundurularak, hekimlerin talebiyle tedbir amaçlı koroner yoğun bakımda takip edilmesine karar verildi.

Sağlık değerlendirmesi ve yetkili açıklamaları:

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Erol Karaaslan, Ağbaba'nın 112 marifetiyle acil servise getirildiğini, yapılan tetkiklerde herhangi bir patoloji görülmediğini ve tedbiren koroner yoğun bakımda izlendiğini bildirdi. Ayrıca Malatya Valisi Seddar Yavuz hastaneye gelerek sağlık durumu ve devam eden tedavi süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Hastanenin verdiği bilgilere göre, Ağbaba'nın tedavi ve izlemi sürüyor; sağlık ekibi tarafından yapılacak değerlendirmelere göre sonraki süreç belirlenecek.

AĞBABA&#039;NIN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPAN TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ BAŞHEKİMİ PROF. DR. EROL...

AĞBABA'NIN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPAN TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ BAŞHEKİMİ PROF. DR. EROL KARAASLAN, "VELİ AĞBABA, 112 MARİFETİYLE ACİL SERVİSİMİZE GETİRİLDİ. YAPILAN TETKİKLERDE HERHANGİ BİR PATOLOJİ GÖRÜLMEDİ. TEDBİREN HOCALARIMIZIN İSTEĞİ ÜZERİNE KORONER YOĞUN BAKIMDA TAKİBİNE KARAR VERİLDİ" DEDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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