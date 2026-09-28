Malatya semalarında kırmızı-beyaz şölen: Türk Yıldızları 2 Ekim'de

gösteri ve program:

Türk Yıldızları, Malatya semalarında 2 Ekim Cuma günü unutulmaz bir gösteri sunacak. Etkinlik Tulga Havalimanı'nda saat 17.30'da başlayacak ve ekiplerin gökyüzünde oluşturacağı ay-yıldızlı görüntüler ile kentin üzerinde kırmızı-beyaz bir şölen yaşanacak.

hazırlık ve prova uçuşları:

Gösteri öncesinde ekiplerin hazırlıkları kapsamında 29 Eylül Salı günü saat 11.30'da çevre tanıma uçuşu, 30 Eylül Çarşamba günü ise saat 17.50'de prova uçuşu gerçekleştirilecek. Bu adımlar, gösterinin planlandığı şekilde ve güvenli biçimde icra edilmesi için kritik öneme sahip olacak.

destek ve çağrı:

Etkinlik, Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi destekleriyle düzenleniyor. Belediye yetkilileri, 2 Ekim'deki gösteriye tüm Malatya halkını davet etti ve kentin bu görsel şölene yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Türk Yıldızları, Türkiye'nin gurur kaynaklarından biri olarak, Malatya semalarında düzenlenecek gösteriyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.

MALATYA SEMALARI TÜRK YILDIZLARI İLE ŞENLENECEK