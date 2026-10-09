Malatya sevgisini İstanbul'a taşıdı: başkan Sami Er'den yatırım çağrısı

Malatya gastronomi gecesinde buluştu:

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İstanbul Taksim'de düzenlenen 'ÖzledimSeniMalatyam' Malatya Gastronomi Gecesi'nde hemşerileriyle bir araya geldi. Şeflerin hazırladığı seçkin menü ve Eyvan ekibinin seslendirdiği ezgiler eşliğinde gerçekleşen programda, katılımcılar memleket hasretini paylaştı ve Malatya mutfağının zengin çeşitleri tanıtıldı.

Gecede konuşan Başkan Er, Malatya'nın yalnızca lezzetleriyle değil, kültürü, türküleri ve güçlü hemşerilik bağlarıyla da özel bir yer tuttuğunu vurguladı. Etkinlik, kentin gastronomi hedeflerini ve tanıtım stratejilerini İstanbul'daki Malatyalılarla paylaşmak için bir fırsat sağladı.

gastromi ve kent tanıtımı:

Er, Malatya mutfak kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması için yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, Yüzüncü Yıl Kent Parkı içinde hizmete açılan Malatya Gastronomi Merkezi'ni hatırlattı. Başkan Er, "Malatya’nın lezzetlerini tanıtmak, Malatya’yı tanıtmaktır" sözleriyle gastronominin şehir tanıtımındaki rolünü öne aldı ve İstanbul buluşmasının bu hedefe katkı sunduğunu belirtti.

şehir için yeniden inşa ve altyapı hedefleri:

Konuşmasında deprem sonrası yürütülen yeniden inşa çalışmalarına değinen Sami Er, hedeflerinin yalnızca yıkılan yapıları onarmak olmadığını; şehri daha güvenli, düzenli, yeşil ve yaşanabilir hale getirmek olduğunu ifade etti. Spor tesisleri, kütüphaneler ve gençlik odaklı yatırımların önemine vurgu yapan Er, altyapı güçlendirmelerine özel önem verdiklerini söyledi.

Başkan Er, içme suyu konusunda uzun yıllardır gündemde olan alternatif su projesi'nin hayata geçirilmesinin Malatya için kritik bir adım olduğunu belirtti ve şehrin altyapısal dayanıklılığının artırılmasının yeniden yapılanma sürecinin temel unsurlarından olduğunu kaydetti.

ekonomi, sanayi ve yatırım çağrısı:

Sami Er, Malatya ekonomisinin güçlendirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak deprem sonrası tekstil ve hazır giyim sektörlerinde yaşanan istihdam kaybına dikkat çekti. Şehrin sanayi yapısını çeşitlendirmeyi ve üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini ifade eden Er, kent merkezindeki Küçük Sanayi Sitesi için alternatifli kentsel tasarım ve planlama çalışmaları yürütüldüğünü söyledi.

Er, Mermerciler, Keresteciler, Mobilyacılar, Metalciler, Ağır Metalciler, Hurdacılar ile Gıda İmalatçıları ve Toptancıları için planlanan sanayi kümeleriyle işletmelerin modern, planlı ve altyapısı güçlü üretim alanlarında toplanmasının amaçlandığını belirtti. Yeni yatırımların istihdama ve şehrin ekonomik geleceğine doğrudan katkı sunacağı vurgulandı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmeyi hatırlatan Er, Malatya'da tamamlanan ve devam eden projeler ile fizibilitesi tamamlanan Raylı Sistem Hattı Projesi'nin durumunu aktardıklarını belirtti ve çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

Gecede hemşerilerine seslenen Başkan Er, İstanbul'da yaşayan Malatyalıların kentin kültürünü yaşatmada önemli bir rol üstlendiğini belirterek, "Sizler Malatya’nın İstanbul’daki gönül elçilerisiniz" dedi ve hemşerilerini Malatya'ya yatırım yapmaya davet etti. Er, kurulacak fabrika ve açılacak işyerlerinin istihdam sağlayacağını, bunun da gençlerin ve ailelerin memlekete dönmesini kolaylaştıracağını vurguladı.

BAŞKAN SAMİ ER, İSTANBUL’DA MALATYA SEVDASINI HEMŞEHRİLERİYLE PAYLAŞTI