Malatya üretimini dijital pazara taşıyacak e-ticaret akademisi hedefi

E-Ticaret Akademisi ile hedefler:

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Yönetim Kurulu Başkanı ve yeni dönem başkan adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu öncülüğünde üyelerin dijital pazarlardaki satış gücünü artırmak amacıyla E-Ticaret Akademisi kurma kararı aldı. Oda, yeni proje ile işletmelere e-ticarete girişten dijital mağaza yönetimine, ürünlerin dijital ortamda doğru sunumundan pazarlama ve satış süreçlerine kadar kapsamlı destek sunmayı hedefliyor.

Ticaretin dijital dönüşümü ve oda yaklaşımı:

Sadıkoğlu, dönüşümün hızla devam ettiğine dikkat çekerek üyelerin bu sürecin dışında kalmaması gerektiğini vurguladı. Başkanın ifadesiyle: "Bugün bir işletmenin müşterisi sadece bulunduğu şehirde veya bölgede değil. Dijital imkanları doğru kullandığınızda ürününüzü çok daha geniş pazarlara ulaştırabiliyorsunuz. Üyelerimizin bu değişime ayak uydurmasını değil, bu değişimin sunduğu fırsatlardan en güçlü şekilde yararlanmasını istiyoruz." Bu perspektifle Oda, hizmet anlayışını sadece resmi işlemlerle sınırlı görmeyip, üyelerin ticaretini büyütecek somut çözümler üretmeyi amaçlıyor.

Uygulamalı eğitim ve danışmanlık:

Akademi, teorik eğitimin ötesine geçerek uygulamalı çalışmalara ağırlık verecek. Sadıkoğlu, "E-ticaret yapmak isteyen ancak nereden başlayacağını bilmeyen üyemiz de var, dijital ortamda satış yapan ancak satış hacmini büyütmek isteyen üyemiz de. Akademimizde firmalarımıza ihtiyaçlarına göre yol göstereceğiz. Dijital mağaza yönetimi, ürünlerin doğru sunumu, dijital pazarlama, müşteri ilişkileri ve satış süreçleri gibi birçok konuda eğitim ve danışmanlık desteği sağlayacağız" dedi. Programların KOBİ odaklı ve uygulamalı olması, katılımcıların kısa sürede somut adımlar atmasını hedefliyor.

Akademide verilecek destekler arasında e-ticaret platformu seçimi, ürün fotoğrafçılığı ve açıklama oluşturma, lojistik ve fiyatlandırma stratejileri ile dijital reklam ve sosyal medya yönetimi yer alacak. Ayrıca satış verilerini takip ederek büyüme planı oluşturma ve müşteri ilişkileri yönetimi konularında da rehberlik sağlanması planlanıyor.

Malatya üretimini yeni pazarlara taşıma:

Sadıkoğlu, kentin üretim kapasitesine dikkat çekerek hedefin Malatya’da üretilen ürünleri daha geniş pazarlara ulaştırmak olduğunu söyledi: "Malatya’da kaliteli üretim yapan çok sayıda firmamız var. Temel hedefimiz bu üretim gücünü daha fazla müşteriyle buluşturmak. Üyelerimizin dijital pazarlarda görünürlüğünü artırarak yeni müşterilere ulaşmasına ve satış hacmini büyütmesine katkı sağlayacağız."

Oda, E-Ticaret Akademisi aracılığıyla yerel tedarik zincirinin dijital entegrasyonunu kolaylaştırmayı ve üreticilerin e-ticaret kanallarında sürdürülebilir satış kanalları kurmasını hedefliyor. Bu yaklaşım, hem gelir artışına hem de marka bilinirliğinin yükselmesine hizmet edecek.

Yeni dönem vizyonu hakkında Sadıkoğlu, "Odamızı yalnızca üyelerimizin resmi işlemlerini gerçekleştirdiği bir kurum olarak görmüyoruz. Üyemizin ticaretini nasıl geliştirebiliriz, maliyetlerini nasıl azaltabiliriz, yeni müşteriye ve yeni pazara ulaşmasını nasıl sağlayabiliriz sorularına cevap üreten bir Oda anlayışıyla hareket ediyoruz. E-Ticaret Akademisi de bu anlayışımızın yeni dönem projelerinden biri olacak" ifadelerini kullandı.

Son olarak Sadıkoğlu, Oda hizmetlerinin üyelerle daha yakın ilişki kuracak şekilde şekillendirileceğini belirterek, "Dün üyelerimizin sorunlarına çözüm üretmek için nasıl çalıştıysak, yeni dönemde de değişen dünyanın sunduğu fırsatları üyelerimizin önüne getireceğiz. Teknolojiyi kullanan, dijital pazarlarda güçlü olan ve daha fazla müşteriye ulaşan işletmeler istiyoruz. E-Ticaret Akademimizle üyelerimizin pazarını büyütecek, Malatya’da üretilen ürünlerin daha geniş pazarlara ulaşmasının önünü açacağız. Daha güçlü işletmeler ve daha güçlü bir Malatya ekonomisi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Oda, E-Ticaret Akademisi ile KOBİ'lerin dijital dönüşümünü hızlandırmayı, Malatya üretimini görünür kılmayı ve üyelerin rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor. Projenin uygulama takvimi ve katılım koşullarıyla ilgili bilgiler önümüzdeki dönemde üyelerle paylaşılacak.

E-TİCARET AKADEMİSİ SAYESİNDE MALATYA’DA ÜRETİLEN DÜNYAYA SATILACAK