Malatya Yeşilyurtspor kadrosunu gençlerle güçlendirdi

Malatya Yeşilyurtspor 6 transferi resmen açıkladı

Misli.com 2. Lig hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına hız veren Malatya Yeşilyurtspor, 2026-2027 sezonu planlaması kapsamında toplam 6 futbolcuyla resmi anlaşma imzaladığını duyurdu. Kulüp açıklamasına göre transferler orta saha, savunma ve hücum hattına yönelik olarak gerçekleştirildi.

transfer edilen oyuncuların profili:

Takıma katılan isimler şu şekilde: Ümitcan Ekşi (22, orta saha) geçen sezon da Malatya Yeşilyurtspor forması giymiş olup takıma yeniden katıldı; dış transferlerle kadroya dahil edilen diğer oyuncular arasında Zeki Görkem Koca (22, orta saha, TSG Balingen), Furkan Çolak (21, defans, Serikspor), Oktay Gürdal (24, sağ bek, A. Keçiörengücü), Ensar Duman (20, forvet, Artvin Hopaspor) ve Berkay Kumlu (21, sağ kanat, Eyüpspor) bulunuyor.

kadro dengesi ve beklentiler:

İmza atan oyuncuların yaş ortalaması gençliği işaret ediyor; orta saha ve kanat alternatifi artırılırken savunmada ve forvet hattında da derinlik sağlandı. Ümitcan Ekşi gibi geçen sezon takımı tanıyan bir ismin tekrar katılması, adaptasyon sürecini hızlandıracak bir faktör olarak öne çıkıyor. Yeni transferlerin önümüzdeki hazırlık döneminde teknik ekip tarafından değerlendirileceği ve sezon öncesi uyumun önem taşıdığı belirtildi.

Kulübün transfer hamleleri, hem genç oyuncu yatırımını hem de eksik bölgelere yönelik acil takviyeyi bir arada yürütme stratejisini gösteriyor. Malatya temsilcisinin önümüzdeki maçlarda bu yeni kadroyla nasıl bir performans sergileyeceği, sezonun ilk bölümlerinde netleşecek.

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