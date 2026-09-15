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malatya'da 1 milyar liralık savunma tesisi tadilatta, üretim 2027'de hedefleniyor

Malatya'da 1 milyar TL'lik savunma yatırımında tadilat bitiyor; 200 nitelikli personel göreve başlayacak, üretim 2027'nin ilk yarısında planlanıyor.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 13:13

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

malatya'da 1 milyar liralık savunma tesisi tadilatta, üretim 2027'de hedefleniyor

malatya'da savunma sanayii yatırımı teslim aşamasında:

Malatya’da savunma sanayisine yönelik planlanan ve 1 milyar TL tutarındaki yatırım kapsamında hayata geçirilecek tesisin tadilat çalışmaları sona yaklaştı. Yatırım, Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde Havaalanı Yolu üzerinde, 21 bin metrekare açık ve 12 bin metrekare kapalı alanda konumlandırıldı.

yol haritası ve kurumlarla yürütülen çalışmalar:

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Derneği (ULUSDER) Başkanı Özcan Polat, Savunma Sanayii Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanlığı ve ASELSAN yetkilileriyle gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda yatırımın makine seçimi ve üretim planlaması aşamasına geçildiğini aktardı. Polat, proje için üç yıllık bir yol haritası oluşturduklarını belirtti.

üretim modeli ve ilk etap faaliyetleri:

Polat, tesisin ilk etapta CNC makinelerle talaşlı imalat yapacağını ve makine tedarik süreçlerinin sürdüğünü söyledi. İlk yılın başlangıcında yapılacak yatırımla üretim altyapısının oluşturulacağı, üç yıl içinde yerli ve milli ürün geliştirmenin hedeflendiği ifade edildi.

Hedefler arasında Malatya’dan silah parçası, silah veya insansız hava aracı gibi ürünlerin geliştirilmesi ve bunların ihracata yönlendirilmesi yer alıyor. Projenin hem ülke hem de Malatya adına uluslararası platformlarda temsil sağlayacak yerli üretimler ortaya koyması amaçlanıyor.

istihdam ve uzman kadro:

Tesisin istihdam kapasitesi hakkında bilgi veren Polat, ilk etapta yaklaşık 200 nitelikli personel istihdam edileceğini söyledi. Kadronun elektrik-elektronik mühendisleri, makine mühendisleri ve CNC operatörleri gibi uzmanlardan oluşacağı belirtildi; savunma sanayisinin yüksek standartları nedeniyle personel profilinin tamamen nitelikli kişilerden seçileceği vurgulandı.

Polat, fabrikada üretimi başlatmak için makinelerin sipariş aşamasında olduğunu ve tadilatın bitmek üzere olduğunu dile getirerek, tedarik süreleri göz önünde bulundurulduğunda üretimin en geç 2027 yılının ilk yarısında başlamasının planlandığını aktardı.

Yatırımın hayata geçirilmesiyle birlikte bölgedeki sanayi kapasitesinin güçlendirilmesi, nitelikli iş gücü fırsatlarının artması ve Malatya'nın savunma sanayii ekosisteminde daha görünür hale gelmesi hedefleniyor.

ULUSDER BAŞKANI ÖZCAN POLAT

ULUSDER BAŞKANI ÖZCAN POLAT

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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