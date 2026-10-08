Malatya'da 35 yıllık yayla su sorununa kalıcı çözüm

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Arapgir ilçesi Taşdibek Mahallesi'ne bağlı Sarıçiçek Yaylası'nda 35 yıldır süregelen su problemine müdahale ederek yerleşim ve hayvancılık faaliyetlerini doğrudan etkileyen ihtiyacı giderdi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında yaylaya toplam 2 bin 500 metre boru döşendi ve ailelerin yanı sıra hayvanlar için kesintisiz su temini sağlandı.

projenin ayrıntıları:

Yaylada bugüne kadar su, binek hayvanları, sırtla veya araçlarla taşınıyordu; bu durum hem ailelerin günlük yaşamını hem de hayvan bakımını güçleştiriyordu. Yürütülen çalışmayla birlikte yayladaki 10 bini aşkın küçükbaş, yüzlerce büyükbaş ve onlarca aile doğrudan fayda sağladı. Tarımsal Hizmetler Dairesi'nden Ebubekir Gür, alanda yapılan etütlerin ardından borulama çalışmalarının gerçekleştirildiğini ve projenin hayata geçirilmesiyle vatandaşların uzun süredir taşıdıkları yükten kurtarıldığını bildirdi.

üreticilerin tepkileri:

Yayla sakinleri yapılan hizmetten memnuniyetlerini dile getirdi. 35 yıldır hayvancılıkla uğraşan Seyfettin Arslan, '35 seneden bu yana en büyük sıkıntımız sudı. Suyu getirebilmek için 3 kilometre yol kat ediyorduk; Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 35 yıllık su sorunumuzu bir haftada çözdü' diyerek teşekkür etti. Medine Arslan ise 'Su geldi çok mutlu oldum. Yemeğimi, temizliğimi rahatça yapabileceğim; hayvanlara suyu kolaylıkla temin edeceğim' ifadelerini kullandı.

Diğer üreticiler de hizmetten dolayı Başkan Sami Er ve ekibine şükranlarını sundu. Paşa Doğan, '25 yıldır yaylada hayvancılık yapıyorum, su problemimiz kalmadı; önce Cumhurbaşkanımıza sonra Başkanımıza candan ciğerden teşekkür ederim' derken, Feride Boztepe 'Su gelince sanki yeniden dünyaya geldik' sözleriyle sevincini aktardı.

büyükşehir kapsamı ve etki:

Projeyle birlikte Sarıçiçek Yaylası'ndaki günlük yaşamın kolaylaştığı, hayvanların sulanması ve hijyen ihtiyaçlarının düzenli karşılanabildiği belirtildi. Ebubekir Gür, son bir yılda Malatya genelinde toplam 307 mahalle, mezra ve yayla için 333 bin 350 metre boru döşendiğini ve 207 sulama havuzu yapıldığını aktararak, belediyenin üreticilere yönelik kapsamlı bir destek programı yürüttüğünü vurguladı.

Yapılan çalışma, hem yayla yaşamını kolaylaştırması hem de hayvancılığın sürdürülebilirliğini desteklemesi açısından yerel üreticiler tarafından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Üreticiler suya erişimin kalıcı şekilde sağlanmasının, hem günlük yaşam koşullarını iyileştireceğini hem de üretim maliyetlerinde ve emek yükünde azalmaya yol açacağını belirtiyor.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 35 YILLIK SORUNA NEŞTER VURDU