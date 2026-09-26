Malatya'da 4 milyar liralık spor atağı: tesisleşme ve akademi planları öne çıktı

Sporun Zirvesi programı kentte yankı buldu

Malatya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "Sporun Zirvesi" etkinliğinde spor dünyasının tanınmış isimleri ve futbol efsaneleri vatandaşlar ve gençlerle bir araya geldi. Program, kente gelen spor basını temsilcileri ve eski milli oyuncuların katılımıyla gerçekleşti; etkinlik öncesi heyet, yapımı süren modern spor tesisleri ve kente kazandırılan dev kütüphaneyi yerinde inceledi.

Programa katılanlar arasında spor basınının tecrübeli ismi Erdoğan Arıkan ile eski milli futbolcular Hami Mandıralı, Tanju Çolak ve Ahmet Dursun yer aldı. Heyet, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile yapılan saha gezisinin ardından Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte sporseverlerle buluştu.

4 milyar liralık yatırımın detayları:

Başkan Sami Er konuşmasında, 6 Şubat depremlerinden sonra kentin tüm altyapı alanlarında ayağa kaldırılmasına öncelik verdiklerini belirtti. Er, kentin yeniden inşasında spora ayrılan kaynaklara dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı: kentte süregelen spor yatırımlarının toplam tutarının 4 milyar lira olduğu; bunun içinde 2,5 milyar liralık projelerin yapımının tamamlanmak üzere bulunduğu ve hemen ardından 1,5 milyar liralık yeni tesis protokollerinin hayata geçirileceği aktarıldı.

Er ayrıca, Malatya'da 6'sı yarı olimpik yüzme havuzlu, büyük basketbol ve voleybol salonları barındıran spor kompleksleri dahil olmak üzere toplam 43 spor tesisi ile 13 yeni kütüphane inşasının sürdüğünü vurguladı. Konuşmasında, şehirdeki konut, altyapı, ulaşım ve sanayi yatırımlarının da eş zamanlı yürütüldüğünü söyledi.

Yeşilyurtspor'un yükselişi ve akademi hedefleri:

Başkan Er, Malatya futbolunun geçmişteki yönetim sorunlarına değinerek, bu süreçlerin kulüpleri borç yükü altına soktuğunu belirtti. Er, yerel yönetimlerin el attığı Yeşilyurtspor'un geçen sezon play-off oynadığını ve bu sezonu 3'te 3 ile açtığını söyleyerek, tüm gayretlerinin ve tek hedeflerinin Yeşilyurtspor'u yeniden Süper Lig'e taşımak olduğunu ifade etti.

Programdaki değerlendirmelerde eski futbolcular da görüşlerini paylaştı. Hami Mandıralı, Malatya'daki hızlı dönüşüm ve tesisleşme hamlesine dikkat çekerek, bu imkanlarla kentin ve takımın kısa sürede hak ettiği seviyeye ulaşacağını belirtti. Ahmet Dursun ise böylesi zor bir süreçte spora ayrılan bütçenin önemini vurgulayıp, tesisleri tek tek incelediklerini ve Malatya halkı ile gençliği için bu yatırımın büyük bir şans olduğunu söyledi.

Efsane golcü Tanju Çolak ise programda Malatya'ya bir müjde vererek, Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde "Tanju Çolak Futbol Akademisi"'ni Malatya'da hayata geçirmeyi planladıklarını açıkladı. Çolak, amaçlarının genç yetenekleri Türk futboluna kazandırmak olduğunu belirtti ve milli boksör Hatice Akbaş'ı da kutladı.

Etkinlik, kentteki değişimin ve yatırımın somut örneklerinin paylaşılmasının yanı sıra, sporcu ve kulüp destekleri için atılan adımların duyurulmasıyla sona erdi. Program sonunda konuk spor adamlarına Malatya kayısısı ve Yeşilyurtspor formaları takdim edilirken, Başkan Sami Er'e imzalı milli takım forması hediye edildi.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN "SPORUN ZİRVESİ" PROGRAMINDA SPOR DÜNYASININ VE TÜRK FUTBOLUNUN EFSANE İSİMLERİ VATANDAŞLAR VE GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ.