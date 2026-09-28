Malatya'da 46 bin 189 sentetik ecza hapıyla gerçekleştirilen operasyonda iki tutuklama

Operasyonun ayrıntıları:

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttükleri fiziki takipli çalışmalar sonucunda belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Çalışma kapsamında 3 ikamet ile 3 şüphelinin üzerlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda toplam 46 bin 189 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Ele geçirilen hapların miktarı, operasyonun ölçeğini ve hedeflenen dağıtım ağının genişliğini gösteriyor.

Soruşturma ve adli süreç:

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Savcılık işlem ve değerlendirmesinin ardından şüphelilerden 2'si tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun önemi ve değerlendirme:

Yetkililer, sokak satıcılarına yönelik bu tür fizikî takip ve arama faaliyetlerinin uyuşturucu tedarik zincirinin kesilmesinde etkili olduğuna dikkat çekiyor. Ele geçirilen yüksek sayıda sentetik ecza hapı, yerel pazarda ciddi bir arzı engelleyebilecek nitelikte bulunuyor. Emniyet birimleri, benzer olayların önlenmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

MALATYA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 TUTUKLAMA