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Malatya’da 6 Şubat’ın ilk günleri bir kitapta hayat buluyor

Cevdet Atalan, 6 Şubat 2023 depremlerinin ilk dört gününü, Malatya ve 10 ildeki yaşanmışlıkları anlattığı kitabını 26 Eylül'de Malatya'da imzalayacak.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 16:06

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Malatya’da 6 Şubat’ın ilk günleri bir kitapta hayat buluyor

Malatya'da imza ve söyleşi:

Malatya'da 6 Şubat 2023 depremlerinin izlerini ve bir ailenin yaşadıklarını merkeze alan kitap, okurlarla buluşuyor. Yazar Cevdet Atalan’ın Asrın Felaketi, Ölüm Fayında Dört Gün adlı eseri, deprem sonrası ilk dört günün gerçek hikâyelerini aktarıyor.

Kitabın odağı ve kapsamı:

Atalan, çalışmasında sadece Malatya’yı değil, depremden etkilenen 10 ili ve buralarda yaşananları; korku, çaresizlik, dayanışma, kayıplar ve hayata tutunma mücadeleleri üzerinden aktarıyor. Eserde biyografik anlatım ile deprem tarihine ilişkin bilgiler yan yana getiriliyor; amaç insanların yaşadıklarının binaların yıkımı ve istatistiklerin ötesinde gerçek hikâyelerle anlaşılmasını sağlamak.

Kitapta ayrıca deprem öncesinde alınması gereken tedbirler, deprem anında doğru davranış biçimleri ve afet müdahalesinin ilk saatlerinin, özellikle de ilk 72 saatin önemi vurgulanıyor. Eser, "Asrın Felaketinden Asrın Uyanışına" anlayışıyla afet bilincinin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor ve okuyucuyu "Bir daha böyle bir deprem olduğunda ben ne yapacağım?" sorusuna hazırlamayı hedefliyor.

Etkinlik bilgileri ve yazarın mesajı:

İmza ve söyleşi programı 26 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te Malatya Deniz Kitabevleri XL Tecde'de gerçekleştirilecek. Adres: Altın Kayısı Bulvarı No:60/1 Yeşilyurt/Malatya. Etkinliğe katılım ücretsiz olup, söyleşinin ardından Atalan kitaplarını imzalayacak.

Atalan, kitabının amacını şu sözlerle özetliyor: "Bu kitabı yalnızca yaşadıklarımızı anlatmak için yazmadım. Yaşananları kayda geçirerek geleceğe bir tanıklık ve uyarı bırakmak istedim. Çünkü bazı acılar unutulmak için değil, bir daha yaşanmasın diye hatırlanır".

Söyleşi, yazarın hem sahada yaşadıklarını hem de kriz masasında edindiği tecrübeleri paylaşacağı bir zemin sunacak; okuyuculara deprem bilinci ve hazırlık konusunda doğrudan aktarılacak pratik mesajlar içerecek.

6 ŞUBAT’IN HAFIZASI KİTAPTA YAŞATILIYOR

6 ŞUBAT’IN HAFIZASI KİTAPTA YAŞATILIYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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