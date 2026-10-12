Malatya’da 90 binden fazla kişiye sorgu: operasyonlarda dokuz şüpheli tutuklandı

Malatya'da 5-11 Ekim 2026 uygulama sonuçları

Malatya'da emniyet ve jandarma ekipleri tarafından 5-11 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen geniş kapsamlı denetimlerde toplam 90 bin 831 kişi sorgulandı. Üç ana alanda yürütülen çalışmaların amaçları; suçların önlenmesi, azaltılması ve şüphelilerin yakalanması olarak açıklandı.

Asayiş uygulamaları:

Bu dönemde kayıt altına alınan 414 asayiş olayından 371i aydınlatıldı. Uygulamalarda 439 kişi hakkında işlem yapılırken, 323 yoklama kaçağı tespit edildi. Ekiplerin arama ve kontrol çalışmaları sonucunda ele geçirilenler arasında 3 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 35 fişek ve 3 kesici alet yer aldı.

Narkotik ve trafik denetimleri:

Narkotik suçlarla mücadelede yürütülen 32 olay kapsamında 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve bunlardan 9 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen maddeler arasında 43 gram metamfetamin, 44 bin 969 adet sentetik ecza, 320 gram sentetik kannabinoid ve 40 gram esrar bulunuyor.

Trafik denetimlerinde ise 38 bin 553 taşıt ve 1.881 motosiklet kontrol edildi; ayrıca 3 bin 500 alkol denetimi yapıldı ve 755 okul servisi denetlendi. Uygulamalarda toplam 589 araç trafikten men edilirken, 4 bin 396 kişiye cezai işlem uygulandı.

Yetkililer tarafından paylaşılan rakamlar, bir haftalık dönemde emniyet ve jandarma ekiplerinin yoğun denetim faaliyetinde bulunduğunu gösteriyor. Çalışmaların önleyici ve yakalama odaklı yürütüldüğü vurgulandı.

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