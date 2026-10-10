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Malatya'da akşam çarpışması: minibüs ve otomobilde beş yaralı

Malatya'da Yeşilyurt Çarmuzu Mahallesi'nde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı; yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 23:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Malatya'da akşam çarpışması: minibüs ve otomobilde beş yaralı

Malatya'da akşam çarpışması: minibüs ve otomobilde beş yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Çarmuzu Mahallesi'nde saat 19.45 sıralarında bir minibüs ile bir otomobil çarpıştı. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazaya karışan araçlar ve sürücüler:

Kazaya karışan minibüsü M.K., otomobili ise E.L. yönetiyordu. Araç plakaları minibüs için 44 ADL 945, otomobil için 23 AAJ 693 olarak açıklandı.

Yaralılar ve ilk müdahale:

Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü E.L. ile aynı araçta bulunan A.D. ve Ö.F.P., minibüste yolcu olan F.K. ve B.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınarak kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı; emniyet ekipleri incelemelerini sürdürüyor.

MALATYA&#039;DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ...

MALATYA'DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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