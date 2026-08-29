Malatya'da apartmanda yalnız yaşayan iş insanı evinde ölü bulundu

Malatya'nın Abdulgaffar Mahallesi Renkli Sokak'ta akşam saatlerinde tek başına yaşayan 60 yaşındaki iş adamı Bayram Karabulut, kentte servis taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteriyordu; yakınlarının kontrol için gittiği evinde hareketsiz halde bulundu.

olay anı ve müdahale:

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Karabulut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

inceleme ve takip edilecek süreç:

İlk belirlemelere göre ölümde şüpheli bir duruma rastlanmadı; kesin ölüm nedeninin tespiti için cenaze Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, yapılacak adli ve tıbbi incelemelerin sonuçlarına göre ölüm sebebinin netleşeceğini ve soruşturmanın bu doğrultuda sürdürüleceğini bildirdi.

KARABULUT'UN ÖLÜMÜNDE İLK BELİRLEMELERE GÖRE ŞÜPHELİ BİR DURUMA RASTLANMAZ İKEN KESİN ÖLÜM NEDENİNİN BELİRLENMESİ İÇİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI.