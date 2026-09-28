malatya'da arazi kavgasında baba ve oğula toplam 50 yıl 3 ay hapis

Malatya’da arazi kavgası davasında karar:

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Aşağı Örükçü Mahallesi'nde 18 Haziran 2024 tarihinde akrabalar arasında yaşanan arazi anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Enes Can Gökçek (26) tarafından av tüfeğiyle vurulan Olcay Gökçek (37) ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; çatışmada bir diğer kişi N.G. de yaralandı.

olayın iddianamesinde yer alan ayrıntılar:

Soruşturma ve iddianameye göre, kavgada tutuklu sanık L.G.'nin vurulan ve yere düşen Olcay Gökçek'e tekme attığı belirtiliyor. Olayın başlangıcında çıkan tartışmanın kısa sürede şiddetli kavgaya dönüştüğü, silahın kullanımı sonucunda can kaybı ve yaralanma meydana geldiği kaydedildi.

mahkeme kararı ve verilen cezalar:

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu sanık E.G. hakkında Olcay Gökçek'e yönelik kasten öldürme suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 18 yıl hapis cezası verdi. Aynı sanık hakkında N.G.'ye yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ise 14 yıl 3 ay hapis cezası daha verildi.

Mahkeme, diğer tutuklu sanık L.G. hakkında da kasten öldürmeye iştirak suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 18 yıl hapis cezasına hükmetti. Heyet, her iki sanık için de iyi hal indirimi uygulamadı ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Kararın sonucunda iki sanığın cezalarının toplamı 50 yıl 3 ay olarak oluştu. Duruşmada sanık E.G. meşru müdafaa iddiasında bulunup beraat talep ederken, L.G. ise kendisine kumpas kurulduğunu ve darbedildiğini ileri sürerek tahliye talebinde bulunmuş, müşteki H.G. ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istemişti.

Mahkeme heyetinin kararında haksız tahrik indirimi uygulanması ve tutukluluk hallerinin sürdürülmesi, davanın ceza yönünden netleşen bölümünü oluşturdu.

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