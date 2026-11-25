mahkeme kararları:

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Bulutlar Sitesi A Blok’a ilişkin davada hükmünü açıkladı. Enkaz altında kalan 31 kişinin ölümü ve 11 kişinin yaralanmasına ilişkin soruşturma sonunda farklı sanıklar hakkında çeşitli kararlar verildi.

sanıklara verilen cezalar:

Mahkeme, "Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne ve Yaralanmasına Sebep Olmak" suçundan müteahhit H.B.'ye 11 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Projede imzası bulunan dönemin belediye görevlileri M.H.B., M.B. ve D.Ö. ise her biri için 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı.

davanın diğer ayrıntıları:

Mahkeme heyeti, H.Ş. ile statik projeye onay ve vize veren İnşaat Mühendisleri Odası görevlileri F.T. ve B.A. hakkında beraat kararı verdi. Tutuksuz sanıklar hakkında adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmedilirken, yargılama sürecinde hayatını kaybeden A.A. hakkında açılan dava düşürüldü.

Karar duruşmasıyla birlikte Bulutlar Sitesi A Blok’unun yıkılmasına ilişkin ilk derece mahkemesinin hükmü kesinleşmemiş olmakla birlikte davanın bu aşamasındaki kararlar mahkeme tutanaklarına geçti.

olayın geçmişi ve yerel etkileri:

Yeşilyurt ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan Bulutlar Sitesi A Blok, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ilk depremde çökmüş, enkaz altında kalan 31 kişi yaşamını yitirmiş, 11 kişi yaralanmıştı. Bugünkü hüküm, söz konusu yıkımın sorumluluğuna ilişkin adli sürecin önemli bir adımı olarak kayda geçti.

MALATYA ADLİYESİ CEZA MAHKEMELERİ EK HİZMET BİNASI