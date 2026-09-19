Malatya'da çatıda gece müdahalesi: itfaiye yangını kontrol altına aldı

Olayın ayrıntıları:
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi Güz Sokak adresinde, 4 katlı bir binanın çatısında yangın meydana geldi. Olay, saat 23.45 sıralarında fark edilince yetkililere ihbar yapıldı.
Müdahale ve söndürme:
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.
Hasar ve inceleme:
Yangında maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.
MALATYA’DA ÇATI YANGINI
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