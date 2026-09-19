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Malatya'da çatıda gece müdahalesi: itfaiye yangını kontrol altına aldı

Malatya'da Koyunoğlu Mahallesi Güz Sokak'ta 23.45'te çıkan çatı yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü; olayda maddi hasar var, inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 01:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Malatya'da çatıda gece müdahalesi: itfaiye yangını kontrol altına aldı

Olayın ayrıntıları:

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi Güz Sokak adresinde, 4 katlı bir binanın çatısında yangın meydana geldi. Olay, saat 23.45 sıralarında fark edilince yetkililere ihbar yapıldı.

Müdahale ve söndürme:

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasar ve inceleme:

Yangında maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

MALATYA’DA ÇATI YANGINI

MALATYA’DA ÇATI YANGINI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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