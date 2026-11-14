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Malatya'da cenaze töreni: helikopter kazasında hayatını kaybeden üç asker uğurlanıyor

Malatya'da helikopter kazasında şehit olan üç asker için düzenlenen törende aileleri, komutanlar ve vatandaşlar hazır bulunuyor; uğurlama töreni yapılıyor.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 11:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Malatya'da cenaze töreni: helikopter kazasında hayatını kaybeden üç asker uğurlanıyor

Malatya'da uğurlama töreni

Malatya'da helikopter kazasında şehit olan 3 asker için tören düzenleniyor. Törene aileleri, silah arkadaşları ve yetkililer katılıyor; kentte hüzün hâkim.

törenin düzenlenişi:

Tören, askeri protokoller çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Katılımcılar saygı duruşunda bulunurken törende yapılan konuşmalarda şehitlerin fedakârlığı vurgulanıyor. Güvenlik önlemleri alınmış olup, törende düzen ve disiplin ön planda tutuluyor.

toplumsal yansımalar ve beklenen süreç:

Olay, bölge halkında derin üzüntü yarattı. Ailelere taziye ziyaretleri ve sosyal destekler sürüyor. Kamuoyunda kazanın nedenlerine ilişkin bilgi talebi yoğunlaşırken, yetkililerin açıklamaları ve resmi inceleme süreci takip ediliyor.

Malatya’da helikopter kazasında şehit olan 3 asker için tören düzenleniyor

Malatya’da helikopter kazasında şehit olan 3 asker için tören düzenleniyor

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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