Malatya'da çocukların spor ve güvenliğini güçlendirme planı

Malatya'da 'Okul Sporları Bilgilendirme Toplantısı' düzenlendi

Malatya Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda öğrencilerin güvenli, sağlıklı ve sportif faaliyetlere etkin katılımının artırılması hedeflendi. Toplantıda, şehirdeki spor altyapısının daha etkin kullanılması ve okul güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

toplantı ve katılımcılar:

Toplantıya Vali Yavuz'un yanı sıra Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mehmet Beytur, mülki idare amirleri, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı. Katılımcılar, okul programlarının uygulamaya geçirilmesi ve saha denetimlerinin koordine edilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

okul sporları hedefleri:

Vali Yavuz, toplantının iki ana gündem maddesinin okul sporları ve okul güvenliği olduğunu belirterek çocukların bedenen, zihnen ve ruhen güçlü bireyler olarak yetişmesinin önemine vurgu yaptı. Vali Yavuz, 'Malatya'nın güçlü spor altyapısını daha etkin kullanarak çocuklarımızın en az bir spor dalıyla ilgilenmesini sağlamalıyız' dedi ve okul sporlarına verilen desteğin artırılacağını, faaliyetlerin ve öğrenci katılımının yakından takip edileceğini ifade etti.

okul güvenliği ve denetim verileri:

Vali Yavuz, okul güvenliğinin yalnızca devletin sorumluluğunda olmadığını belirterek aileler, öğretmenler ve toplumun da ortak görev üstlenmesi gerektiğini söyledi. Açıklamada, 2026 yılının ilk 9 ayında okul ve yurt çevrelerinde 7 bin 31, okul çevresindeki iş yerlerinde 12 bin 681 ve park, bahçe ve metruk alanlarda yaklaşık 39 bin denetim gerçekleştirildiği paylaşıldı. Ayrıca, 577 okulda 615 kolluk personeli ve 419 okul bahçesi görevlisinin bulunduğu belirtildi.

Vali Yavuz, 'Çocuklarımızın yaşadığı sorunları erken tespit etmeli ve gerekli desteği zamanında sağlamalıyız' diyerek erken müdahale ve iş birliğinin altını çizdi.

deprem sonrası kent ve eğitim vurgusu:

Toplantıda konuşan Vali Yavuz, 6 Şubat depremlerinin ardından kentte 125 bin 239 bağımsız bölümün de inşa edildiğini anımsattı ve 'Şehirleri inşa etmek kadar, bu şehirlerde yaşayacak nesilleri de en iyi şekilde yetiştirmek zorundayız' ifadelerini kullandı. Eğitim ve okul güvenliği konusunda taviz verilmeyeceği, birlikte çalışarak öğrencilerin güvenli, sağlıklı ve başarılı bir geleceğe hazırlanmasının sağlanacağı vurgulandı.

Vali Yavuz, eğitim-öğretim yılının başarılı ve huzurlu geçmesini dileyerek katılımcılara teşekkür etti.

MALATYA’DA OKUL SPORLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ