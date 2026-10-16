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Malatya'da dijital delillerle yargılanan DEAŞ sanığının duruşması sürüyor

26 Aralık 2025'te MİT ve Emniyet operasyonuyla tutuklanan İbrahim Burtakuçin'in iddianamede yılbaşı eylemi ve Bingöl'de karakola saldırı planı yer alıyor.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Malatya'da dijital delillerle yargılanan DEAŞ sanığının duruşması sürüyor

Malatya'daki dava devam ediyor

Malatya'da yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan ve tutuklanan İbrahim Burtakuçin hakkında açılan dava sürüyor. Sanığın, hakkında hazırlanan iddianamede yer alan iddiaları mahkemede reddettiği belirtildi.

operasyon ve iddianame:

İddianamede, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonla 26 Aralık 2025'te gözaltına alınan 30 yaşındaki sanığın, yılbaşı döneminde eylem hazırlığında olduğu iddiasına yer verildi. Ayrıca, sanığın yurt dışına çıkamaması durumunda Bingöl'de bir polis karakoluna saldırı düzenlemeyi planladığı öne sürüldü.

Savcılık belgelerinde sanığın ele geçirilen dijital materyallerinde "örgütsel içerikler" bulunduğu kaydedildi. Bu dijital bulgular, iddianame açısından delil niteliği taşımak üzere dosyaya eklendi.

mahkeme süreci ve sanığın savunması:

Dava, Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Sanık, tutuklu olarak Kırşehir Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalıyor. Mahkemedeki ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Burtakuçin'in savunması ve delillerin değerlendirilmesi işlemleri devam ediyor.

Mahkeme süreci ilerledikçe delil değerlendirmeleri yapılacak ve tanık, bilirkişi talepleri doğrultusunda duruşma takvimi belirlenecek. Yargılama aşaması tamamlanana kadar duruşmaların devam etmesi bekleniyor.

MALATYA&#039;DA DEAŞ&#039;A YÖNELİK OPERASYON KAPSAMINDA YAKALANARAK TUTUKLANAN İBRAHİM BURTAKUÇİN&#039;İN...

MALATYA'DA DEAŞ'A YÖNELİK OPERASYON KAPSAMINDA YAKALANARAK TUTUKLANAN İBRAHİM BURTAKUÇİN'İN YARGILANMASINA DEVAM EDİLİYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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