Malatya'da dijital eğitimden işe geçişe somut destek

Malatya Büyükşehir Belediyesi, gençleri iş dünyasıyla doğrudan buluşturdu

Malatya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin aldıkları eğitimleri istihdama dönüştürmek ve iş dünyasıyla ilişkilerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinliklerle desteğini sürdürüyor. Avrupa Birliği finansmanı ve UNDP ile TBB iş birliğiyle yürütülen Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi kapsamında gerçekleştirilen Mezun-İşveren Eşleştirme Programı, yaklaşık 100 DİGEM mezunu genci 10'dan fazla firmayla bir araya getirdi.

Etkinlik, Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Kütüphanesi'nde, Gençlik Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Birimi ile Basın Yayın Dairesi Başkanlığı İstihdam Merkezi Birimi iş birliğinde yapıldı. Katılımcılar; özgeçmişler, mesleki beceriler, staj olanakları ve firmaların açık pozisyonları üzerinden doğrudan değerlendirmeler yapma fırsatı buldu.

etkinliğin içeriği ve hedefleri:

Programın temel hedefi, Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM) eğitimlerini tamamlayan gençlerin, kazandıkları bilgi ve becerileri iş fırsatlarına dönüştürmesine aracılık etmek. Etkinlik kapsamında gençler, firmaların insan kaynakları yetkilileriyle yüz yüze görüşme, yetkinliklerini ifade etme ve kariyer hedeflerine uygun pozisyonları öğrenme imkanı yakaladı.

Organizasyon, hem işverenlere genç yetenekleri tanıtma hem de mezunlara sektörel beklentiler hakkında doğrudan geri bildirim sağlama işlevi gördü. Bu yaklaşım, kent genelinde genç istihdamını artırmaya yönelik belediye projelerinin somut bir adımı olarak değerlendiriliyor.

mezunların deneyimleri ve geri bildirimleri:

Programa katılan mezunlar, DİGEM eğitimlerinin ve eşleştirme etkinliğinin kariyerlerine katkı sağlayacağını belirtti. Katılımcıların ifadeleri şu şekilde:

Hatice Orhan: "DİGEM’de 4 farklı eğitim aldım. Yapay Zeka, PYTHON ve Veri Tabanı eğitimi, Marka Yönetimi ve Bilişim Teknolojileri alanında eğitimlere katıldım. Malatya’da imkanların fazla olmadığı bir yerde bu programı çok faydalı buluyorum. Bana çok şey kattı ilerleyen zamanlarda çalışma hayatımda etkili olacağına inanıyorum"

Zehra Babacan: "DİGEM Web Yazılım Geliştirme, mobil uygulama geliştirme, yapay zeka gibi eğitimlere katıldım. Kendini geliştirmek isteyen iş arayan arkadaşlar için çok geliştirici eğitimler olduğunu düşünüyorum"

Nurcan Çalhan: "DİGEM’de yazılım eğitimi aldım. Malatya kapsamında düşündüğümüzde olması gereken bir etkinlikti. İşverenlere ulaşmak hemde işe başladıktan sonra bizleri nelerin beklediğini görmek açısından iyi olacağını düşünüyorum. Birazdan işverenlerle görüşme sağlayacağım ve iyi geçmesini umuyorum"

Azra Reyhan Hasıripi: "E-Ticaret eğitimi aldım. Gayet güzel ve verimli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Birçok firmanın burada olması ve görüşme yapabilme imkanı sağlanması açısından güzel bir etkinlik. Kendimi bu alanda geliştirmeyi düşünmekteyim"

Belediye yetkilileri, düzenlenen eşleştirme programlarının devam edeceğini ve gençlerin mesleki gelişimini destekleyecek yeni iş birlikleri ile kentteki istihdam dinamiklerinin güçlendirileceğini ifade etti. Malatya Büyükşehir Belediyesi projeyi, gençlerin iş gücüne katılımını artıcı ve iş dünyasıyla kalıcı bağlar kurmalarını sağlayıcı bir uygulama olarak konumlandırıyor.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN GENÇLERİN GELECEĞİNE GÜÇLÜ DESTEK