Malatya'da er meydanı canlanıyor: 21. Turgut Özal karakucak güreşleri 3 ekimde

Malatya'da 21. Turgut Özal karakucak güreşleri başladı

Yeşilyurt Belediyesi ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yeşilyurt Kaymakamlığı ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu destekleriyle düzenlenen 21. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri, 3 Ekim Cumartesi günü seyirciyle buluşacak. Organizasyon, 09:00 ile 18:00 saatleri arasında Çilesiz Aksa Caminin yan tarafında bulunan er meydanında gerçekleştirilecek.

Etkinliğin amacı ve kapsamı:

Türk spor kültürünün köklü bir geleneği olan karakucak güreşlerini yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hazırlanan organizasyonda, Malatya'nın yanı sıra Türkiye'nin farklı şehirlerinden pehlivanlar mücadele edecek. Organizasyon, hem tecrübeli sporculara hem de genç güreşçilere alan açarken er meydanında güç, dayanıklılık, teknik ve centilmenliğin ön plana çıkması hedefleniyor.

Bu yılki müsabakalar, 'Gelenekten Geleceğe Er Meydanına' sloganıyla gerçekleştirilecek ve gün boyu sürecek karşılaşmalarda pehlivanlar dereceye girebilmek için kıyasıya yarışacak.

Program, tartılar ve katılım şartları:

Sporcuların resmi tartı işlemleri müsabaka alanında 09:00-10:30 saatleri arasında yapılacak. Güreşlerde tüm sıkletlerde 1 kilogram tolerans uygulanacak. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri'ne katılacak sporcuların, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından 2026 yılı için vizelenmiş lisansa sahip olmaları zorunlu.

Organizasyonda ayrıca minikler kategorisine ilişkin özel bir kural bulunuyor: minikler kategorisine yalnızca Malatya'da lisanslı sporcular katılabilecek. Bu uygulama, Malatya'daki altyapının güçlendirilmesi ve kentte geleneksel güreş kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirildi.

Ödüller ve organizasyon yapısı:

Güreş organizasyonunda sporcuları teşvik etmek amacıyla toplam 492 bin TL para ödülü dağıtılacak. Farklı sıkletlerde dereceye giren pehlivanlar, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Karakucak Güreş Talimatnamesi doğrultusunda ödüllendirilecek ve müsabakalarda federasyonun belirlediği kurallar eksiksiz uygulanacak.

Organizasyonun yürütülmesinde görev alan isimler arasında Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Organizasyon Kurulu Üyesi Remzi Taştekin ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu İl Temsilcisi Hasan Özdemir bulunuyor. Organizasyonun Genel Koordinatörlüğünü ise Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ilkım üstleniyor.

Malatya'da düzenlenen bu etkinlik, karakucak güreşlerinin yaşatılması ve daha geniş kitlelere tanıtılması açısından önemli bir buluşma niteliği taşıyor; sporseverler pehlivanların mücadelesine tanık olurken kent de geleneksel spor alanındaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

21. ULUSLARARASI TURGUT ÖZAL KARAKUCAK GÜREŞLERİ 3 EKİMDE DÜZENLENECEK