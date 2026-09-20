Malatya'da Erkenek Mahallesi'nde tırın çarpmasıyla otomobil savruldu: 5 yaralı

Kaza yerinde ilk müdahale yapıldı:

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Adıyaman istikametinden gelen bir tırın yol kenarında bekleyen otomobile çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Olayda 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı:

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 34 LR 1510 plakalı Scania marka tırın hızla geldiği ve yol kenarında bekleyen 34 HS 1861 plakalı Volkswagen marka otomobile çarptığı, çarpışmanın etkisiyle otomobilin savrulduğu görülüyor. Görüntüler, çarpmanın araç üzerindeki etkisini ve sonrasında oluşan karışıklığı net şekilde aktarıyor.

Yaralıların sevki ve soruşturma:

Kazazedelere olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Yetkililer, kazaya ilişkin incelemenin jandarma tarafından sürdüğünü, olayın oluş nedeni ve kusur durumunun yapılacak çalışmalarla belirleneceğini bildirdi. Görüntüler ve olay yeri incelemesi, soruşturmanın temel unsurlarını oluşturuyor.

Yetkililer ve görgü tanıkları tarafından sağlanacak ek bilgilerle kazanın dinamikleri netleştikçe, benzer olayların önlenmesine yönelik alınabilecek tedbirler de daha net ortaya konabilecek.

MALATYA'DA 5 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI