Malatya'da fiziki takip sonucu 14 bin 900 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Malatya Emniyeti'nin fiziki takipli operasyonunda 3 ikamet, 1 araç ve 3 şahısta yapılan aramada toplam 14 bin 900 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.