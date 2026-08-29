Malatya'da fiziki takip sonucu 14 bin 900 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Malatya'da fiziki takiple yapılan narkotik operasyonu
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttükleri fiziki takipli çalışmalar sonucunda operasyon düzenledi.
operasyonun kapsamı:
Çalışmalar kapsamında 3 ikamet, 3 şahıs ve 1 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplam 14 bin 900 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
şüphelilerin hukuki durumu:
Operasyon hedefinde yer alan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
MALATYA’DA NARKOTİK EKİPLERİNİN SOKAK SATICILARINA YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA 14 BİN 900 ADET SENTETİK ECZA HAPI ELE GEÇİRİLDİ.
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