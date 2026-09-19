Malatya'da gaziler günü anıldı, törenler ve ziyaretler yapıldı

Malatya'da gaziler günü törenleri

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Malatya'da düzenlenen etkinlikler kent protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi. Gün boyunca yapılan tören ve ziyaretlerle gaziler ile şehitler anıldı, toplumun minnet duygusu ifade edildi.

Törenlerin başlangıcı ve çelenk sunumu:

Program, Atatürk Caddesi'nde bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle başladı. Törende protokol yetkilileri tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi ve saygı duruşu yapıldı.

Şehitlik ziyareti ve kültürel programlar:

Daha sonra Şehir Mezarlığı'nda bulunan şehitlik ziyaret edilerek şehit kabirlerine karanfil bırakıldı. Günün resmi bölümü, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle devam etti; programlarda gazilerin hatırlanması ve toplumun bilinçlendirilmesine yönelik konuşmalar yapıldı.

Etkinlikler, gazilere ve yakınlarına saygı sunmanın yanı sıra, ülke tarihine katkıda bulunanların anısını canlı tutmayı amaçladı. Kent protokolünün katılımıyla gerçekleşen törenler, toplumsal dayanışma ve minnet duygusunun vurgulandığı etkinliklerle sona erdi.

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ KUTLANIYOR