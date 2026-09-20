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Malatya'da gelecek için oyun ve sağlık buluşması

Malatya Büyükşehir Belediyesi destekli Sağlıklı Çocuk Festivali, 100. Yıl Kent Parkı'nda çocuklara oyun, eğitim ve koruyucu sağlık bilinci kazandırmayı amaçlayan yoğun katılımlı bir etkinlikti.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 14:21

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Malatya'da gelecek için oyun ve sağlık buluşması

Festival alanında etkinlikler:

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Sağlık Bakanlığı Sağlığı Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Sağlıklı Çocuk Festivaline katıldı. Etkinlik, 100. Yıl Kent Parkında ve Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirildi ve çocuklar ile ailelerin yoğun ilgisini çekti.

Festivalde çocukların hem eğlenip hem öğrenmesine yönelik atölye çalışmaları, oyun alanları ve bilgilendirici etkinlikler yer aldı. Katılımcılar, sağlıklı yaşam, hijyen, beslenme ve fiziksel aktivite konularında düzenlenen oturumlarla koruyucu sağlık bilinci hakkında bilgi edindi. Etkinlikler, çocukların merakını ve katılımını teşvik edecek biçimde tasarlandı.

Başkan Sami Er'in vurguları:

Başkan Sami Er açılış konuşmasında çocukların sağlıklı gelişiminin toplumun geleceği açısından önemini vurguladı. Er, "Sağlıklı bir toplumun temeli sağlıklı çocuklarla olur" diyerek, belediyenin çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimini destekleyecek yaşam alanları oluşturma yönündeki önceliğini belirtti.

Er, konuşmasında çocukların merak eden, araştıran ve okuyan bireyler olarak yetişmesinin önemine değinerek kent genelinde yeni kütüphaneler oluşturduklarını ve özellikle çocuk kütüphaneleri ile farklı bölgelerdeki kütüphane projelerinin yapımının sürdüğünü aktardı. Bu yaklaşımın, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasında eğitimle açılan kapıların önemini desteklediği belirtildi.

Koruyucu sağlık ve bilinçlendirme:

Başkan Er, sağlığın yalnızca hastalıkların tedavisiyle sınırlı olmadığını; koruyucu sağlık hizmetleri ve sağlıklı yaşam kültürünün geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Er, Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu sağlık yaklaşımına atıfta bulunarak, sağlığı "koruma, bilinçlendirme ve sağlıklı yaşam kültürünü geliştirme" anlayışıyla ele almanın önemini vurguladı ve festivalin bu anlayışın sahadaki örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Festival, ailelerin de aktif katılımıyla gerçekleşti; çocuklar eğlenceli etkinlikler sırasında sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında çeşitli bilgiler edindi. Etkinlik, hem yerel yönetimin hem de sağlık kurumlarının işbirliğiyle yürütülen koruyucu sağlık çalışmalarının toplumdaki görünürlüğünü artırdı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen bu tür etkinliklerin, çocukların erken yaşta sağlıklı alışkanlıklar kazanmasına katkı sağladığı ve toplum sağlığının güçlendirilmesine hizmet ettiği ifade edildi.

MALATYA’DA ‘SAĞLIKLI ÇOCUK FESTİVALİ’NE YOĞUN İLGİ

MALATYA’DA ‘SAĞLIKLI ÇOCUK FESTİVALİ’NE YOĞUN İLGİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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