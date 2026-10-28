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Malatya'da hakkında 48 yıl 6 ay 25 gün hapis cezasıyla aranan kişi jandarmaya teslim edildi

Hekimhan'da jandarma, hakkında 48 yıl 6 ay 25 gün hapis cezası bulunan şahsı yakaladı; evinde 970 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği ve iki telefon ele geçirildi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 21:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Malatya'da hakkında 48 yıl 6 ay 25 gün hapis cezasıyla aranan kişi jandarmaya teslim edildi

operasyon ve yakalama:

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hekimhan ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yürütülen çalışmalar neticesinde, hakkında 48 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs tespit edilerek yakalandı.

Şahsın ikametinde yapılan aramalarda 970 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

adli süreç ve teslim:

Jandarmadaki işlemlerinin ardından yakalanan şahıs adli makamlara sevk edildi. Yapılan işlem sonucu şahıs, mahkeme/cezaevine teslim edilmek üzere yetkililere teslim edildi.

MALATYA&#039;DA HAKKINDA 48 YIL 6 AY 25 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS, JANDARMA...

MALATYA'DA HAKKINDA 48 YIL 6 AY 25 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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