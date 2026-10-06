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Malatya'da Hayat Sitesi davası 16 ekimde sonuçlanacak

Malatya'da 6 Şubat 2023 depremlerinde 16 kişinin öldüğü Hayat Sitesi davası, eksikliklerin giderilmesi gerekçesiyle 16 Ekim 2026'ya ertelendi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 14:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Malatya'da Hayat Sitesi davası 16 ekimde sonuçlanacak

Malatya'da Hayat Sitesi davası 16 ekimde sonuçlanacak

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Hayat Sitesi davasında mahkeme heyeti, dosyada tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve tarafların esas hakkındaki savunmalarını sunabilmesi amacıyla duruşmayı erteledi. Heyet, karar duruşması için 16 Ekim 2026 tarihini belirledi.

olay ve yıkımın sonuçları:

Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde bulunan Hayat Sitesi, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde yıkıldı. Olayda 16 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştır. Yapının çöküşü ve can kayıpları dava dosyasının merkezinde yer alıyor.

sanıklar, iddia ve sonraki adımlar:

Davada; inşaat mühendisi fenni mesul M.H.B., fenni mesul mimar Me.K., onay işlemini yapan inşaat mühendisi H.K. ile belediye görevlileri A.Ö. ve M.B. tutuksuz sanık olarak yargılanıyor. Duruşma savcısı, daha önce sunduğu esas hakkındaki mütalaasında sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etmişti.

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi ve taraf avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını sunmasının ardından dosyayı tamamlayarak karara bağlamayı planlıyor. Bir sonraki celsede tarafların son savunmaları alındıktan sonra yargılamanın tamamlanması ve hükmün açıklanması bekleniyor.

MALATYA&#039;DA 6 ŞUBAT 2023 DEPREMLERİNDE 16 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ HAYAT SİTESİ&#039;NİN YIKILMASINA...

MALATYA'DA 6 ŞUBAT 2023 DEPREMLERİNDE 16 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ HAYAT SİTESİ'NİN YIKILMASINA İLİŞKİN DAVADA KARAR AŞAMASINA GELİNDİ. MAHKEME HEYETİ, KARAR DURUŞMASI İÇİN GÜN VERDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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