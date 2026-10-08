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Malatya'da husumetli kadınların silahlı kavgasında iki yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde buluşan husumetli üç kadının tartışması silahlı kavgaya dönüştü; iki kadın yaralandı, şüpheli aranıyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 11:10

GÜNCELLEME: 08 Ekim 2026 - 11:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Malatya'da husumetli kadınların silahlı kavgasında iki yaralı

Olayın kısa özeti

Malatya'da gece yarısı Battalgazi ilçesi Zafer ve Orduzu mahallelerinde meydana gelen olayda, aralarında önceden husumet bulunan üç kadın arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve iki kişi yaralandı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, G.T., Ç.K. ve Z.Y. Zafer Mahallesi'nde görüşmek üzere bir araya geldi. Bu görüşme sırasında Z.Y. ile Ç.K. arasında yaşanan anlaşmazlık sonucu Ç.K. tabanca ile yaralandı.

Olayın ardından Z.Y. Orduzu Mahallesi'ne giderek burada da G.T.'yi silahla yaraladı ve bölgeden kaçarak uzaklaştı.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerlerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; yaralı iki kadın hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan Z.Y.'nin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olay, Battalgazi'de iki mahalleyi kapsayan bir saldırı dizisi şeklinde gelişti; yetkililer olayla ilgili soruşturmayı yürütüyor ve ilerleyen saatlerde ek bilgi paylaşılabileceği ifade edildi.

MALATYA&#039;DA HUSUMETLİ KADINLAR ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 2 KADIN YARALANDI. İHBAR ÜZERİNE OLAY...

MALATYA'DA HUSUMETLİ KADINLAR ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 2 KADIN YARALANDI. İHBAR ÜZERİNE OLAY YERLERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLİRKEN, YARALI 2 KADIN HASTANEYE KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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