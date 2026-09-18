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Malatya'da iş yeri kurşunlamaları soruşturmasında 5 tutuklama

Yeşilyurt'ta iş yeri kurşunlamalarıyla ilgili operasyonda 6 şüpheli yakalandı; 3 ruhsatsız tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 23:37

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Malatya'da iş yeri kurşunlamaları soruşturmasında 5 tutuklama

Malatya'da iş yeri kurşunlamaları soruşturmasında 5 tutuklama

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen iş yeri kurşunlama olaylarına yönelik yürütülen soruşturmada, emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonda toplam 6 şüpheli yakalandı. Savcılığa sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 5 kişi mahkeme kararıyla tutuklandı.

operasyon ve arama çalışmaları:

Olayların faillerinin tespit edilmesi ve yakalanması amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma yürüttü. Ekiplerce yapılan eş zamanlı aramalarda 2 iş yeri, 2 ikamet ve 1 araç kontrol edildi; aramalarda çeşitli deliller ve silahlar ele geçirildi.

ele geçirilen malzemeler ve yargı süreci:

Aramalarda, adli işlemler kapsamında 3 ruhsatsız tüfek ile 3 ruhsatsız tabanca bulundu. Gözaltına alınan 6 şüpheli adli makamlara sevk edildi; mahkeme sonuçlarına göre 5 kişi cezaevine gönderildi, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve emniyet birimleri delil değerlendirmesini sürdürüyor.

Yetkililer, kamu güvenliğini tehdit eden silahlı eylemlere karşı kararlılıkla mücadele edileceğini ve benzer vakaların aydınlatılması için çalışmaların titizlikle yürütüleceğini bildirdi.

EKİPLERCE 2 İŞYERİ, 2 İKAMET VE 1 ARAÇTA YAPILAN ARAMALARDA 3 RUHSATSIZ TÜFEK VE 3 RUHSATSIZ...

EKİPLERCE 2 İŞYERİ, 2 İKAMET VE 1 ARAÇTA YAPILAN ARAMALARDA 3 RUHSATSIZ TÜFEK VE 3 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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