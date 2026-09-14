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Malatya'da iz takip sonrası büyük uyuşturucu baskını: 10 tutuklama

Malatya'da narkotik ekiplerinin fiziki takip sonucu düzenlediği operasyonda 10 şüpheli tutuklandı; çok sayıda sentetik hap, ham madde ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 14:49

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Malatya'da iz takip sonrası büyük uyuşturucu baskını: 10 tutuklama

Malatya'da iz takip sonrası büyük uyuşturucu baskını: 10 tutuklama

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü fiziki takipli çalışmanın ardından düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

operasyonun seyri:

Ekiplerin uzun süreli izleme ve fiziki takip çalışmalarının ardından eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında 10 şahıs, 4 araç ve 9 ikamet üzerinde arama yapıldı. Aramalar planlı ve koordineli şekilde sürdürüldü.

ele geçirilen maddeler ve materyaller:

Aramalarda çok sayıda uyuşturucu ve uyarıcı madde ile bir ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Bulunanlar arasında 5 kilo 500 gram sentetik ecza hap ham maddesi, 3 bin 697 adet sentetik ecza hap, 249,34 gram sentetik kannabinoid, 33,32 gram esrar, 26,62 gram A-M sentetik kannabinoid ham maddesi, 1,85 gram metamfetamin ve 1 ruhsatsız tüfek yer aldı.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma ve arama-tarama faaliyetleri Narkotik Şube tarafından titizlikle sürdürülüyor.

MALATYA&#039;DA SOKAK SATICILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN NARKOTİK OPERASYONLARINDA 10 ŞÜPHELİ YAKALANARAK...

MALATYA'DA SOKAK SATICILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN NARKOTİK OPERASYONLARINDA 10 ŞÜPHELİ YAKALANARAK TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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