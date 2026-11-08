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Malatya'da kaçak silah ticaretine darbe: 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Malatya'da KOM ve İstihbarat şubelerinin ortak operasyonunda bir araçta 7 ruhsatsız tabanca bulundu, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 01:25

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 02:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Malatya'da kaçak silah ticaretine darbe: 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

operasyonun seyri:

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticareti iddiasıyla yürüttükleri çalışmanın ardından operasyon düzenledi. Ekipler tarafından hedeflenen araçta yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca tespit edildi.

Operasyon kapsamında, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ele geçirilen malzemeler ve soruşturma:

Bulunan tabancaların tamamı ruhsatsız olarak kayda geçirildi; silahların temin ve ticaret zinciriyle ilgili olarak KOM ve İstihbarat birimleri tarafından soruşturma yürütülüyor. Olayla ilgili daha fazla detayın adli süreç ilerledikçe paylaşılması bekleniyor.

MALATYA’DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

MALATYA’DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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