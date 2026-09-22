Dolar 48,8149 +0,01%
Euro 55,8559 -0,18%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.852,78 -0,40%
EUR/USD 1,1439 -0,26%
Brent Petrol 100,12 -0,22%
--°

Malatya'da kadın emeğini sürdürecek çarşı için adım atıldı

Malatya Büyükşehir Başkanı Sami Er, kadınların el emeği ürünlerinin ücretsiz sergileneceği ve satılacağı bir çarşı kurulacağını açıkladı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 12:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Malatya'da kadın emeğini sürdürecek çarşı için adım atıldı

Zafer Mahallesi'nde açılan serginin ayrıntıları:

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ile birlikte Zafer Mahallesi Eğitim El Sanatları Kursu kapsamında düzenlenen serginin açılışına katıldı. Zafer Mahallesi Muhtarlığı binasında gerçekleştirilen sergide, mahalledeki kadınların el emeğiyle hazırladığı ürünler ücretsiz satış noktalarında sergileniyor.

belediyenin planı ve çarşı vaadi:

Başkan Er, kadın üretimini desteklemeye yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini vurguladı. Er, "Kadın el emeği göz nuru satış mağazamızın üçüncüsünü açtık. Büyükşehir Belediyesi olarak hem kurs hem de satış noktalarını yaygınlaştıracağız." ifadelerini kullandı. Ayrıca projeyi kurumsal bir pazaryeri haline getirme hedefini şöyle özetledi: "Buna yönelik bir çarşı oluşturacağız. Buradaki alanları hem kadın kooperatiflerimize hem de özel müteşebbislere vereceğiz."

katılımcılar ve yerel işbirlikleri:

Zafer Mahallesi Muhtarı Erol Eriş tarafından organize edilen çalışmanın önemine işaret eden Er, sergide emeği geçenlere teşekkür etti. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın da mekânın ve serginin yerel dinamiklere katkısını olumlu bulduğunu ifade etti.

Başkan Er, açılışın ardından sergiyi dolaşarak üreticilerle sohbet etti ve ürünler hakkında bilgi aldı. Belediye yetkilileri, kurs ve satış noktalarının sayısını artırarak kadınların üretime katılımını ve gelir elde etmesini desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti. Etkinlikte kadınların hem sosyalleştiği, hem yeni meslekler öğrendiği hem de aile bütçelerine katkıda bulunduğu vurgulandı.

BAŞKAN ER: &quot;ÜRETEN KADINLARIMIZ İÇİN ÇARŞI OLUŞTURACAĞIZ”

BAŞKAN ER: "ÜRETEN KADINLARIMIZ İÇİN ÇARŞI OLUŞTURACAĞIZ”

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Edirne'de sağanak günlük hayatı aksattı
images

Atakum'da çocuklara yönelik kapsamlı trafik eğitim parkı kuruluyor
images

Alanya ortak akılla iklim değişikliğine karşı dirençlilik planı hazırlıyor
images

Bartın'ın doğal mirası yeni koruma kararlarıyla güçleniyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdoğan'dan yabancı düşmanlığı ve antisemitizme karşı kararlı mesaj

Yaşlı çiftin bulunduğu otomobil Paşaören'de şarampole uçtu

Kocaeli'de eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu ve kaçakçılık ağına darbe

Tavşanlı'da iki gündür kayıp gece bekçisi ormanda ölü bulundu

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği