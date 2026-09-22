Malatya'da kadın emeğini sürdürecek çarşı için adım atıldı

Zafer Mahallesi'nde açılan serginin ayrıntıları:

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ile birlikte Zafer Mahallesi Eğitim El Sanatları Kursu kapsamında düzenlenen serginin açılışına katıldı. Zafer Mahallesi Muhtarlığı binasında gerçekleştirilen sergide, mahalledeki kadınların el emeğiyle hazırladığı ürünler ücretsiz satış noktalarında sergileniyor.

belediyenin planı ve çarşı vaadi:

Başkan Er, kadın üretimini desteklemeye yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini vurguladı. Er, "Kadın el emeği göz nuru satış mağazamızın üçüncüsünü açtık. Büyükşehir Belediyesi olarak hem kurs hem de satış noktalarını yaygınlaştıracağız." ifadelerini kullandı. Ayrıca projeyi kurumsal bir pazaryeri haline getirme hedefini şöyle özetledi: "Buna yönelik bir çarşı oluşturacağız. Buradaki alanları hem kadın kooperatiflerimize hem de özel müteşebbislere vereceğiz."

katılımcılar ve yerel işbirlikleri:

Zafer Mahallesi Muhtarı Erol Eriş tarafından organize edilen çalışmanın önemine işaret eden Er, sergide emeği geçenlere teşekkür etti. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın da mekânın ve serginin yerel dinamiklere katkısını olumlu bulduğunu ifade etti.

Başkan Er, açılışın ardından sergiyi dolaşarak üreticilerle sohbet etti ve ürünler hakkında bilgi aldı. Belediye yetkilileri, kurs ve satış noktalarının sayısını artırarak kadınların üretime katılımını ve gelir elde etmesini desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti. Etkinlikte kadınların hem sosyalleştiği, hem yeni meslekler öğrendiği hem de aile bütçelerine katkıda bulunduğu vurgulandı.

BAŞKAN ER: "ÜRETEN KADINLARIMIZ İÇİN ÇARŞI OLUŞTURACAĞIZ”