Malatya'da karşıdan karşıya geçmeye çalışırken çarpılan 78 yaşındaki adam yaşamını yitirdi

kazanın gelişimi:

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi Aspuzu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, F.A. idaresindeki 34 AEL 538 plakalı Volkswagen marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Hasan Açar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Açar yola savruldu ve kalbi durdu.

ilk müdahale ve hastane süreci:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Açar'ın kalbi yeniden çalıştırıldı ve yaralı, ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Açar kurtarılamadı.

soruşturma:

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı; kazanın oluş şekli ve sorumlulukla ilgili çalışmalar devam ediyor.

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