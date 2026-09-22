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Malatya'da karşıdan karşıya geçmeye çalışırken çarpılan 78 yaşındaki adam yaşamını yitirdi

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı 78 yaşındaki Hasan Açar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 22:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Malatya'da karşıdan karşıya geçmeye çalışırken çarpılan 78 yaşındaki adam yaşamını yitirdi

kazanın gelişimi:

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi Aspuzu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, F.A. idaresindeki 34 AEL 538 plakalı Volkswagen marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Hasan Açar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Açar yola savruldu ve kalbi durdu.

ilk müdahale ve hastane süreci:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Açar'ın kalbi yeniden çalıştırıldı ve yaralı, ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Açar kurtarılamadı.

soruşturma:

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı; kazanın oluş şekli ve sorumlulukla ilgili çalışmalar devam ediyor.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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