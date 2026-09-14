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Malatya'da kavşakta çarpışma: araç ters döndü, 2 yaralı

Malatya-Ankara kara yolunda Hava Lojmanları Kavşağı'nda iki aracın çarpışması sonucu biri ters döndü; 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 21:02

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 21:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Malatya'da kavşakta çarpışma: araç ters döndü, 2 yaralı

kaza detayları:

Malatya-Ankara kara yolu Hava Lojmanları Kavşağı'nda akşam saatlerinde iki aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 41 AUF 668 plakalı otomobil ile 63 HD 744 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri ters döndü; kazada 1'i çocuk olmak üzere 2 kişi yaralandı.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar farklı hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN ARAÇ TERS DÖNDÜ: 2 YARALI

OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN ARAÇ TERS DÖNDÜ: 2 YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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