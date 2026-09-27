Malatya'da kavşakta kontrolden çıkan araç direğe çarptı, dört kişi yaralandı

Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük Kavşağı'nda kaza:

Kaza, saat 12.15 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan 16 VS 545 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki trambüs direğine çarptı.

Kazanın seyri:

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan dört kişi yaralandı; yaralılardan ikisinin çocuk olduğu belirtildi. Olay yerine gelen ekipler, ilk etapta kazanın oluş şekli ve yaralıların durumuna ilişkin bilgi topladı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirerek yaralıları ambulanslarla hastaneye taşıdı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı ve kaza nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme sürüyor.

YARALILAR, SAĞLIK EKİPLERİNİN OLAY YERİNDEKİ İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDI.