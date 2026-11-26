İnönü Üniversitesi 15. Uluslararası Kısa Film Festivali Malatya'da

İnönü Üniversitesi tarafından 1-3 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan 15. Uluslararası Kısa Film Festivali sinema dünyasını Malatya'da buluşturmaya hazırlanıyor. Hikâyeni Beyaz Perdeye Taşı sloganıyla öne çıkan festival, ulusal ve uluslararası yarışma kategorilerinde görev alacak jüri üyelerini kamuoyuyla paylaştı.

Ulusal ve uluslararası jüri üyeleri:

Uluslararası kurmaca kategorisinde jüri üyeleri Dr. Andreas Treske, Michael Chauvistré, Miguel J. Velez ve Murat Tolga Şen olarak belirlendi.

Uluslararası belgesel kategorisinin jüri kadrosunda Prof. Dr. Sedat Benek, Fatoş Koçak, Keyvan Shamshirbeigi ve Marwa Nabli yer alıyor.

Ulusal kurmaca kategorisinde Prof. Dr. Vedat Çakır, Leila Norouzi, Nilay Erdönmez ve Tufan Şimşekcan görev yapacak.

Ulusal belgesel kategorisinin jüri üyeleri arasında Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Fhr. Prof. Ananda Das Gupta, Kacper Wiacek ve Berk Ali Çatal bulunuyor.

Ön eleme jürileri ve festival programı:

Uluslararası kurmaca kategorisinin ön eleme jürisinde Doç. Dr. Fırat Adıyaman, Dr. Öğr. Üyesi Gözde İslamoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Harun Selçuk, Dr. Öğr. Üyesi İlknur Çakar, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Gazi, Dr. Öğr. Üyesi Yunus Ergen, Öğr. Gör. Dr. Mehmet Uluç, Arş. Gör. Dr. Hatice Kahraman Adıyaman, Dr. Recep Altay, Öğr. Gör. Osman Bozdemir, Arş. Gör. Nurullah Özdemir, Elif Arslan, Hüseyin Keçici, Kevser Yünkül ve Nuri Yazgan yer aldı.

Uluslararası belgesel kategorisi ön eleme jürisinde Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Açıkgöz, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Özer Alper, Dr. Özgür Adan, Uğur Delen ve Bulut Sözeri görev alacak.

Ulusal kurmaca kategorisinin ön eleme jürisinde Dr. Emel Ateşçi, Dr. Muhammed Yasin Bağcı, Öğr. Gör. Serkan Açıkgöz, Esra Dudu Kahraman ve Can Ahmet Çelik bir araya geldi.

Ulusal belgesel kategorisi ön eleme jürisinde Doç. Dr. Ferhat Kaçar, Öğr. Gör. Dr. Mustafa Güngör ve Buse Mete görev üstlenecek.

Üç gün sürecek festivalde finalist filmlerin gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler, atölye çalışmaları ve özel film gösterimleri düzenlenecek. Festival, farklı coğrafyalardan gelen hikâyelerin beyaz perdeye taşınmasına ve genç sinemacılara destek sağlanmasına katkıda bulunmayı amaçlayarak ulusal ve uluslararası sinemacıları bir araya getirecek.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KISA FİLM FESTİVALİ’NE GÜÇLÜ JÜRİ