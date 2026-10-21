Malatya'da kitapla güçlenen şehir: 12. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı başlıyor

Fuarın kapsamı ve açılış bilgileri:

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Malatya Valiliği iş birliğinde düzenlenen 12. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı, 23 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Mişmiş Park Fuar Alanı'nda kapılarını açıyor. Organizasyon, açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla yapacak.

"Kitapla Güçlenen Şehir" temasıyla gerçekleştirilecek fuar, kent kültürüne katkı sağlamayı ve okuma alışkanlıklarını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Yaklaşık 9 bin metrekarelik kapalı alanda kurulacak etkinlik alanı, her gün 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul edecek.

Program ve etkinlik yoğunluğu:

Fuar, zengin içerikli etkinlik programıyla öne çıkıyor. Organizasyonda 300’e yakın yayınevi ile 300’ün üzerinde yazar yer alacak. Katılımcılar için planlanan etkinlikler arasında 350 imza etkinliği, 75 konferans, söyleşi ve panel, 35 yazar ve STK buluşması ile 120 okul-yazar buluşması bulunuyor.

Bu program yapısı, edebiyat dünyasının önemli isimlerini Malatyalı okurlarla buluşturmaya ve kentteki kültürel yaşamı zenginleştirmeye hizmet edecek. Yazarlar fuar alanının yanı sıra eğitim kurumlarında da öğrencilerle bir araya gelerek kitaplara yönelik ilgiyi artırmayı hedefleyecek.

Onur konuğu, öğrenci katılımı ve ulaşım düzenlemeleri:

Bu yıl fuarın onur konuğu, Türk edebiyatı ve kültür tarihi çalışmalarıyla tanınan usta yazar Beşir Ayvazoğlu olacak. Ayvazoğlu, edebiyat tarihine ilişkin çalışmalarıyla fuar ziyaretçileriyle özel buluşmalar gerçekleştirecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, fuar süresince öğrencilerin etkinliklere erişimini kolaylaştırmak üzere kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Planlamaya göre 100 bin öğrenci belediyenin imkânlarıyla fuar alanına taşınacak ve 20 bin öğrenci'ye kitap alışveriş çeki dağıtılacak; böylece genç ziyaretçiler hem fuarı gezip hem de kendi kitaplarını seçme fırsatı bulacak.

Ulaşım kolaylığı amacıyla şehir merkezinden Mişmiş Park Fuar Alanı'na ücretsiz otobüs seferi düzenlenecek. 23 Ekim Cuma günü saat 09.00'da merkez Çilesiz otobüs durağı karşısından (Eski Belediye Alanı) saat başı fuar alanına ücretsiz araç kaldırılacak. Ayrıca fuar süresince her gün saat 10.00'da Çilesiz otobüs durağı karşısından (Eski Belediye Alanı) ve Hazar Kız Öğrenci Yurdu önünden ring seferleri yapılacaktır.

Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, çocuklardan yetişkinlere geniş bir kitleye hitap ederek kentteki okuma kültürünü güçlendirmeyi ve gelecek nesillerle kitaplar arasında kalıcı bağlar kurulmasını amaçlıyor.

12. MALATYA ANADOLU KİTAP VE KÜLTÜR FUARI KAPILARINI AÇIYOR